Mercado livre já responde por mais da metade do consumo de energia em Minas
No modelo, grandes consumidores podem contratar eletricidade diretamente de geradores ou comercializadores
Mais da metade da energia consumida em Minas Gerais já é negociada no mercado livre, modelo no qual grandes consumidores podem contratar eletricidade diretamente de geradores ou comercializadores. Em 2025, esse ambiente respondeu por 56,8% da demanda estadual, segundo levantamento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).
No ano passado, o estado registrou consumo médio de 7.860 megawatts (MW), o terceiro maior do país. Desse total, 4.466 MW médios foram adquiridos no Ambiente de Contratação Livre (ACL), enquanto 3.394 MW médios permaneceram no mercado regulado, em que a energia é fornecida pelas distribuidoras.
A participação do mercado livre em Minas supera a média nacional. Em todo o Brasil, esse modelo respondeu por cerca de 42% do consumo de energia em 2025, após crescimento de 7,3% em relação ao ano anterior.
No estado, a demanda no ambiente livre é puxada sobretudo por setores industriais com alto consumo energético. A indústria de metalurgia e produtos de metal lidera o consumo nesse mercado, com média de 1.471 MW, seguida pela extração de minerais metálicos, responsável por 944 MW médios.
O peso da economia mineira no setor energético também se reflete no cenário nacional. Minas Gerais integra o grupo formado por quatro estados, ao lado de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro, que concentram mais da metade (52%) do consumo de eletricidade do país.
O estado também se destaca na geração de energia limpa. De acordo com a CCEE, 99,4% da energia produzida em Minas em 2025 teve origem em fontes renováveis, como hidrelétricas e usinas solares. A geração média alcançou 6.725 MW ao longo do ano.
A expansão da capacidade instalada também reforça essa posição. O estado acrescentou 1.324 MW ao sistema no último ano, atingindo 24.340 MW de potência instalada. O principal destaque é a energia solar: Minas se consolidou como líder nacional no segmento, com 8.659 MW de capacidade fotovoltaica e geração média de 1.531 MW a partir dessa fonte.
O movimento de migração para o mercado livre também avançou em 2025. Ao longo do ano, 1.743 consumidores aderiram ao modelo em Minas Gerais, colocando o estado entre os três com maior número de novas adesões no país.