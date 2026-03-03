Investimentos em energia solar superam R$ 32,9 bi em 2025

No Brasil, a energia solar responde por 24,5% de toda a geração e já é a segunda maior fonte energética, de acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR). Em 2025, os investimentos foram de mais de R$ 32,9 bilhões.

Os números incluem desde as grandes usinas até os pequenos sistemas instalados em telhados e terrenos. Jones Vieira, CEO da Eternity Energia, afirma que um dos fatores que favorecem a expansão da matriz energética solar é o fato de ela ser financeiramente vantajosa.

Quando a pessoa instala um sistema fotovoltaico, passa a gerar sua própria energia durante o dia. Tudo que é gerado e não usado na hora é enviado para a rede elétrica e vira crédito na conta do proprietário. A prática, chamada de compensação de energia, é regulamentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

“Na prática, sua conta deixa de refletir tudo que você consome e passa a cobrar só o que ultrapassar essa geração. A maioria dos nossos clientes paga a taxa mínima de disponibilidade, aquele valor fixo que a distribuidora cobra independentemente do consumo. A redução média pode ficar entre 80% e 95% da fatura mensal”, explica Vieira.

O empresário diz que muitas pessoas enxergam a fonte solar como um investimento e uma forma de se proteger dos reajustes das contas de energia pelos próximos 25 a 30 anos, prazo que corresponde à vida útil dos painéis fotovoltaicos.

“O retorno médio acontece entre três e seis anos. E, com financiamento, muitos clientes já saem pagando uma parcela menor do que pagavam na conta de luz, ou seja, o sistema literalmente se paga com o dinheiro que antes ia embora todo mês”, pontua Vieira.

Segundo ele, a produção de energia solar varia conforme a região e a época do ano, mas o impacto é compensado por períodos de maior geração. Como exemplo, Vieira menciona o estado do Paraná, cuja queda de produção no inverno é de 15% a 25%.

Durante o verão, por outro lado, a pessoa gera mais do que consome, acumula créditos e usa essa diferença no inverno. “Esses créditos têm validade de 60 meses, ou seja, o sistema se equilibra naturalmente ao longo do ano”, esclarece o CEO da Eternity Energia.

“Existe um outro ponto que ainda é pouco discutido: o impacto da energia solar no patrimônio. Imóveis com sistema instalado podem valorizar entre 3% e 8% segundo pesquisas do setor, o que significa que, além de economizar na conta, o cliente está adicionando valor ao próprio bem”, diz Vieira.

Em um mundo com tantas preocupações ambientais, o executivo lembra que a energia é uma aliada por ser uma fonte limpa. De acordo com dados da ABSOLAR, mais de 104,3 milhões de toneladas de monóxido de carbono (CO), um gás poluente, deixaram de ser emitidas graças à energia solar desde 2012.

Vieira compartilha que, no contexto de expansão do mercado, a Eternity tem investido em estrutura técnica, comercial e de pós-vendas para acompanhar o crescimento. Na prática, isso significa equipe capacitada para fazer visitas técnicas e dimensionar cada projeto de forma personalizada, parcerias com fornecedores que buscam garantir equipamentos com certificação, e um processo de instalação que tem como objetivo central respeitar os prazos acordados com o cliente.

O portfólio da empresa abrange projetos para setores como agronegócio, comércios, indústrias, residências, entre outros. “A expansão regional tem sido feita de forma planejada, crescendo onde há demanda real e capacidade de atender bem, não apenas de fechar contratos”, ressalta o CEO.

