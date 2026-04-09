Gov.br está fora do ar? Entenda o que aconteceu com o app do governo

Usuários da plataforma GOV.BR enfrentaram dificuldades para acessar serviços do governo nesta quinta-feira (9/4). Relatos nas redes sociais e em plataformas de monitoramento indicam instabilidade e erros ao tentar realizar o login no sistema, que unifica o acesso a centenas de serviços públicos digitais para mais de 175 milhões de brasileiros.

O problema impede o acesso a diversas funcionalidades essenciais, como a consulta ao e-CAC (Centro Virtual de Atendimento) da Receita Federal, a emissão da Carteira de Trabalho Digital e o acesso a sistemas do INSS. Episódios de instabilidade na plataforma têm sido recorrentes em 2026, com registros de falhas também em fevereiro e março.

Segundo o site Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços on-line, houve um pico de reclamações sobre o GOV.BR na manhã de terça-feira. Até o momento, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, responsável pela plataforma, não emitiu um comunicado oficial sobre a causa do problema ou uma previsão de normalização.

O que é a plataforma GOV.BR?

Lançada para unificar os canais digitais do governo federal, a GOV.BR funciona como uma identidade digital única para o cidadão. Com operação técnica do Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados), ela permite que os usuários acessem com um único login e senha diversos serviços que antes exigiam cadastros separados.

Principais serviços afetados pela instabilidade:

Carteira de Trabalho Digital;

Prova de vida para aposentados e pensionistas do INSS;

Acesso ao e-CAC da Receita Federal para declaração do Imposto de Renda;

Inscrições no Enem e outros programas educacionais;

Acesso à Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Enquanto a instabilidade persistir, a recomendação é aguardar e tentar o acesso novamente mais tarde. Para informações oficiais, os usuários devem acompanhar os canais de comunicação do governo federal.

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Este conteúdo foi gerado com o auxílio de inteligência artificial e revisado por um editor humano.