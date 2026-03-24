Níveis de segurança do Gov.br: como aumentar seu para ouro ou prata

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Acessar a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda exige uma conta Gov.br com nível de segurança elevado, seja prata ou ouro. Além de facilitar o preenchimento, o uso desse recurso também garante prioridade na fila de restituição.

O nível básico, conhecido como bronze, não dá acesso a esse e outros serviços importantes do governo federal. A boa notícia é que aumentar o nível de segurança do seu cadastro é um processo simples e pode ser feito diretamente pelo celular ou computador.

A plataforma Gov.br unifica o acesso a centenas de serviços digitais. Cada nível de segurança (bronze, prata e ouro) representa o grau de validação dos seus dados. O nível bronze é o mais básico, criado com informações do CPF ou do INSS.

Já os níveis prata e ouro exigem validações adicionais, o que garante mais segurança e libera o acesso a funcionalidades sensíveis, como o Imposto de Renda e o Sistema de Valores a Receber do Banco Central.

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Como subir para o nível prata

A elevação para o nível prata pode ser feita de diferentes maneiras, sendo a validação por reconhecimento facial ou bancária as mais comuns. Veja como funciona:

Validação facial (CNH): Pelo aplicativo Gov.br, é possível fazer o reconhecimento facial usando como base de comparação os dados da sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Validação bancária: Acesse sua conta Gov.br e escolha a opção para aumentar o nível. Selecione seu banco na lista de instituições credenciadas, como Banco do Brasil, Caixa, Sicoob, Bradesco, Santander, entre outros. Você será redirecionado para o ambiente do banco para fazer o login e autorizar a verificação.

Servidores públicos (Siape): Funcionários públicos federais podem usar o acesso ao Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape) para validar a conta e obter o selo prata.

Como alcançar o nível ouro

O nível ouro é o mais alto e oferece acesso irrestrito a todos os serviços da plataforma. As formas de obtê-lo exigem um grau de validação ainda maior:

Reconhecimento facial (TSE): o método mais comum é a validação facial pelo aplicativo Gov.br, que compara sua foto com a biometria cadastrada na base de dados da Justiça Eleitoral (TSE).

Carteira de Identidade Nacional (CIN): quem já possui a nova CIN pode utilizar o aplicativo para ler o QR Code do documento e realizar a validação para obter o nível ouro.

Certificado Digital ICP-Brasil: usuários que possuem um Certificado Digital compatível com o padrão ICP-Brasil também podem usá-lo para validar a conta e alcançar o nível máximo de segurança.

Caso encontre dificuldades com o reconhecimento facial, as outras opções, como a validação pelo banco (para nível prata) ou pelo certificado digital (para nível ouro), são alternativas eficazes.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.