Vazou sua senha do Gov.br? Saiba como verificar e se proteger de golpes

Criminosos aproveitam as movimentações realizadas pelas obrigações fiscais, como a declaração do Imposto de Renda, para aplicarem golpes e explorarem senhas que podem ter vazado em outros serviços online e foram reutilizadas no portal do governo.

Para proteger seu acesso, o primeiro passo é saber se suas credenciais realmente foram expostas em algum vazamento na internet. Embora não exista uma ferramenta oficial do governo para essa verificação, é possível usar serviços independentes e confiáveis que monitoram grandes vazamentos de dados globalmente.

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Como saber se seus dados vazaram?

Uma das formas mais seguras de verificar se seu e-mail ou telefone já esteve envolvido em algum vazamento de dados é utilizar o site "Have I Been Pwned?”, que cruza suas informações com um vasto banco de dados de incidentes de segurança conhecidos em todo o mundo. O processo é simples:

Acesse o site "Have I Been Pwned?". Digite o endereço de e-mail que você usa para acessar o Gov.br. Clique no botão para verificar.

O resultado mostrará se seu e-mail foi encontrado em algum vazamento de dados conhecido. Caso apareça um alerta, significa que a combinação daquele e-mail com uma senha que você usou em outro site se tornou pública, ou seja, repetir essa senha no Gov.br a torna mais vulnerável.

O que fazer para proteger sua conta?

Mesmo que seu e-mail não apareça na verificação, busque adotar práticas de segurança para manter seus dados protegidos. A conta Gov.br dá acesso a informações pessoais, como dados fiscais, carteira de trabalho digital e até a CNH Digital.

Veja as medidas essenciais que você deve tomar agora para fortalecer sua segurança:

Mude sua senha imediatamente: se suspeita de um vazamento ou se usa a mesma senha em vários lugares, troque-a por uma nova, que seja exclusiva para o portal Gov.br.

Crie uma senha forte: combine letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos, evitando usar informações pessoais óbvias, como datas de nascimento ou nomes de familiares.

Ative a verificação em duas etapas: essa é uma das camadas de segurança mais eficazes e com ela, além da senha, é necessário fornecer um código temporário gerado em seu celular para conseguir acessar a conta.

Fique atento a golpes de phishing: desconfie de e-mails, SMS ou mensagens de WhatsApp que peçam seus dados de acesso ao Gov.br. O governo não solicita senhas ou informações pessoais por esses canais.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata