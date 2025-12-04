Conta Gov.br: como ter mais segurança e evitar golpes no acesso

A conta Gov.br se tornou a chave de acesso para dezenas de serviços públicos digitais, mas essa facilidade também atrai golpistas. Para proteger seus dados e evitar fraudes, uma das ferramentas mais eficazes é a verificação em duas etapas. Esse recurso adiciona uma camada extra de segurança, exigindo um código temporário para liberar o acesso, mesmo que alguém descubra sua senha.

Ativar essa proteção é um processo simples e rápido, que pode ser feito diretamente pelo aplicativo ou site da plataforma. A medida é fundamental para resguardar informações sensíveis e o acesso a benefícios importantes.

Por que proteger sua conta Gov.br?

Com um único login, é possível consultar o INSS, acessar a Carteira de Trabalho Digital, declarar o Imposto de Renda e até mesmo visualizar a CNH Digital. A plataforma unifica o acesso a sistemas que guardam dados pessoais, financeiros e trabalhistas de milhões de brasileiros, utilizando níveis de segurança (Bronze, Prata e Ouro) para modular o acesso a diferentes serviços.

Se um criminoso obtiver acesso à sua conta, ele poderá solicitar empréstimos em seu nome, alterar dados cadastrais ou desviar benefícios. A centralização que torna o sistema prático também eleva o risco em caso de uma invasão.

Como ativar a verificação em duas etapas

O procedimento para aumentar a segurança da sua conta é feito em poucos passos. Para isso, você precisará ter o aplicativo Gov.br instalado em seu celular. Siga as instruções:

Para utilizar este recurso, é necessário que sua conta Gov.br seja de nível Prata ou Ouro. Contas de nível Bronze não têm acesso à verificação em duas etapas. Se necessário, você pode elevar o nível da sua conta através do aplicativo ou site.

Acesse o aplicativo Gov.br e faça login com seu CPF e senha. No menu principal, toque em "Segurança da conta". Selecione a opção "Verificação em duas etapas". O sistema mostrará uma tela de explicação. Clique em "Habilitar".

A partir de então, sempre que você entrar na sua conta por um novo dispositivo, será necessário informar, além da senha, o código gerado no aplicativo instalado no seu celular. Você pode marcar dispositivos de confiança para não precisar repetir a verificação nesses aparelhos.

Dicas extras para evitar golpes

Além da autenticação em dois fatores, outras práticas ajudam a manter sua conta segura:

Use apenas os canais oficiais: acesse sua conta digitando o endereço gov.br diretamente no navegador ou usando o aplicativo oficial baixado das lojas.

Crie senhas fortes: evite sequências óbvias ou dados pessoais. Combine letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos para dificultar adivinhações.

Desconfie de mensagens suspeitas: o governo não solicita senhas ou dados pessoais por e-mail, SMS ou WhatsApp. Links recebidos por esses meios podem levar a páginas falsas.

Nunca compartilhe códigos: o código gerado pelo aplicativo é de uso pessoal e intransferível, funcionando como uma segunda senha.

Não remova o aplicativo Gov.br: evite desinstalar o aplicativo ou trocar de celular com a verificação em duas etapas ativa sem antes desativá-la, pois isso pode bloquear o acesso à sua conta.

Gerencie seus dispositivos: na área de segurança da conta, verifique periodicamente a lista de dispositivos autorizados e remova aqueles que não utiliza mais.

Para mais informações ou suporte, acesse o canal de atendimento oficial em gov.br/atendimento.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.