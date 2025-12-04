Conta Gov.br: como ter mais segurança e evitar golpes no acesso
Saiba como ativar a verificação em duas etapas e proteger seus dados na plataforma que dá acesso a dezenas de serviços públicos digitais
compartilheSIGA
A conta Gov.br se tornou a chave de acesso para dezenas de serviços públicos digitais, mas essa facilidade também atrai golpistas. Para proteger seus dados e evitar fraudes, uma das ferramentas mais eficazes é a verificação em duas etapas. Esse recurso adiciona uma camada extra de segurança, exigindo um código temporário para liberar o acesso, mesmo que alguém descubra sua senha.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Ativar essa proteção é um processo simples e rápido, que pode ser feito diretamente pelo aplicativo ou site da plataforma. A medida é fundamental para resguardar informações sensíveis e o acesso a benefícios importantes.
Por que proteger sua conta Gov.br?
Com um único login, é possível consultar o INSS, acessar a Carteira de Trabalho Digital, declarar o Imposto de Renda e até mesmo visualizar a CNH Digital. A plataforma unifica o acesso a sistemas que guardam dados pessoais, financeiros e trabalhistas de milhões de brasileiros, utilizando níveis de segurança (Bronze, Prata e Ouro) para modular o acesso a diferentes serviços.
Se um criminoso obtiver acesso à sua conta, ele poderá solicitar empréstimos em seu nome, alterar dados cadastrais ou desviar benefícios. A centralização que torna o sistema prático também eleva o risco em caso de uma invasão.
Como ativar a verificação em duas etapas
O procedimento para aumentar a segurança da sua conta é feito em poucos passos. Para isso, você precisará ter o aplicativo Gov.br instalado em seu celular. Siga as instruções:
Para utilizar este recurso, é necessário que sua conta Gov.br seja de nível Prata ou Ouro. Contas de nível Bronze não têm acesso à verificação em duas etapas. Se necessário, você pode elevar o nível da sua conta através do aplicativo ou site.
Acesse o aplicativo Gov.br e faça login com seu CPF e senha.
No menu principal, toque em "Segurança da conta".
Selecione a opção "Verificação em duas etapas".
O sistema mostrará uma tela de explicação. Clique em "Habilitar".
A partir de então, sempre que você entrar na sua conta por um novo dispositivo, será necessário informar, além da senha, o código gerado no aplicativo instalado no seu celular. Você pode marcar dispositivos de confiança para não precisar repetir a verificação nesses aparelhos.
Dicas extras para evitar golpes
Além da autenticação em dois fatores, outras práticas ajudam a manter sua conta segura:
Use apenas os canais oficiais: acesse sua conta digitando o endereço gov.br diretamente no navegador ou usando o aplicativo oficial baixado das lojas.
Crie senhas fortes: evite sequências óbvias ou dados pessoais. Combine letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos para dificultar adivinhações.
Desconfie de mensagens suspeitas: o governo não solicita senhas ou dados pessoais por e-mail, SMS ou WhatsApp. Links recebidos por esses meios podem levar a páginas falsas.
Nunca compartilhe códigos: o código gerado pelo aplicativo é de uso pessoal e intransferível, funcionando como uma segunda senha.
Não remova o aplicativo Gov.br: evite desinstalar o aplicativo ou trocar de celular com a verificação em duas etapas ativa sem antes desativá-la, pois isso pode bloquear o acesso à sua conta.
Gerencie seus dispositivos: na área de segurança da conta, verifique periodicamente a lista de dispositivos autorizados e remova aqueles que não utiliza mais.
Para mais informações ou suporte, acesse o canal de atendimento oficial em gov.br/atendimento.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.