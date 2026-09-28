Gov.br fora do ar? Conheça os principais serviços que o app oferece

Usuários da plataforma Gov.br enfrentaram dificuldades para acessar o sistema nesta segunda-feira (28/9). O site e o aplicativo, que reúnem diversos serviços públicos digitais, apresentaram instabilidade ao longo do dia, gerando relatos de falhas e lentidão em redes sociais por todo o país.

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Apesar dos problemas pontuais, a ferramenta se tornou essencial para milhões de brasileiros. Ela centraliza o acesso a documentos, consultas e solicitações que antes exigiam deslocamento a órgãos públicos, simplificando a rotina do cidadão em um único login e senha.

O tema foi parar no topo das pesquisas do Google. Segundo o Google Trends, o termo “Gov” teve um aumento de mais de 100% nas buscas do site, com as pessoas tentando entender os motivos da queda.

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O episódio de instabilidade serve como um lembrete da importância da plataforma e de todas as facilidades que ela oferece. Conhecer suas principais funcionalidades ajuda a otimizar o tempo e resolver pendências burocráticas diretamente do celular ou computador.

O que você pode fazer no Gov.br?

A plataforma funciona como uma chave mestra digital para uma vasta gama de serviços do governo federal. Abaixo estão alguns dos recursos mais procurados e úteis disponíveis para os cidadãos:

Documentos digitais: o aplicativo permite acesso rápido à Carteira de Trabalho Digital e à Carteira Nacional de Trânsito (CNH), que tem o mesmo valor legal do documento físico.

Prova de Vida do INSS: aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem realizar a comprovação de vida pelo aplicativo, usando o reconhecimento facial para evitar fraudes.

Consulta de CPF: é possível verificar a situação cadastral do seu Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) de forma imediata, garantindo que não há pendências junto à Receita Federal.

Meu INSS: a plataforma dá acesso a extratos de pagamento, simulação de aposentadoria, agendamento de perícias e solicitação de benefícios previdenciários.

Imposto de Renda: o login Gov.br é utilizado para preencher e enviar a declaração, consultar a restituição e acessar a versão pré-preenchida do documento.

ConecteSUS: permite visualizar o histórico de vacinação, incluindo o Certificado Nacional de Vacinação COVID-19, e conferir resultados de exames.

Valores a Receber: através do portal, o cidadão pode consultar se tem algum dinheiro "esquecido" em bancos e outras instituições financeiras.

Para utilizar os diferentes serviços, a plataforma usa níveis de segurança: bronze, prata e ouro. O nível bronze é obtido com um cadastro simples. Já os níveis prata e ouro exigem validações adicionais, como reconhecimento facial ou uso de certificado digital, e liberam o acesso a funcionalidades mais sensíveis.

*estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

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