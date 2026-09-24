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SEGURANÇA

Função ‘oculta’ da Uber facilita pedido de ajuda à polícia durante corrida

Recurso permite compartilhar a localização em tempo real e agiliza o acesso aos dados da corrida em emergências

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Repórter
24/09/2026 22:06 - atualizado em 24/09/2026 22:08

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Central de Segurança da Uber reúne recursos para pedir ajuda e compartilhar a localização da viagem em tempo real
Central de Segurança da Uber reúne recursos para pedir ajuda e compartilhar a localização da viagem em tempo real crédito: Elliott Brown / Flickr

A segurança em corridas por aplicativo é uma preocupação constante para passageiros. Para auxiliar em situações de risco, a Uber oferece uma ferramenta integrada que facilita o contato com as autoridades e permite compartilhar a localização da viagem em tempo real com contatos de confiança.

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A funcionalidade, localizada na Central de Segurança do aplicativo, foi projetada para ser acessada rapidamente durante a corrida, permitindo que o passageiro peça ajuda de forma mais ágil. Os dados da viagem são exibidos na tela e podem ser repassados à polícia.

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O que é o recurso de segurança da Uber?

Trata-se de uma Central de Segurança acessível diretamente na tela da corrida. A função reúne opções como o compartilhamento do trajeto com contatos de confiança e um botão para ligar para a polícia, que exibe a localização e os dados da viagem para agilizar o atendimento de emergência.

O objetivo é oferecer um canal rápido para pedir socorro em momentos em que a agilidade é crucial. A ferramenta é um recurso padrão do aplicativo, disponível para todos os usuários sem a necessidade de configurações adicionais.

Como usar a função para ligar para a polícia?

O processo para pedir ajuda pelo aplicativo da Uber envolve poucos passos e foi desenvolvido para ser intuitivo em momentos de alta tensão. Siga o passo a passo:

  1. Durante a viagem, toque no ícone de escudo azul que aparece no mapa, chamado "Central de Segurança".
  2. Dentro das opções, selecione "Ligar para a polícia".
  3. O aplicativo exibirá automaticamente informações cruciais para a ocorrência, como a placa, o modelo do veículo, sua localização exata e o destino final da viagem.
  4. Ao confirmar a ação, o aplicativo inicia a chamada para o número de emergência local (190). Você precisará repassar os dados ao atendente. Em alguns estados, como Paraíba e Maranhão, a integração com o 190 pode enviar os dados automaticamente para a central; nas demais localidades, a comunicação das informações é de responsabilidade do usuário.

Como compartilhar a viagem em tempo real?

Outra função essencial para a segurança é o compartilhamento do trajeto. Isso permite que amigos ou familiares acompanhem o percurso e identifiquem desvios ou paradas inesperadas.

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  1. Na mesma "Central de Segurança" (ícone de escudo azul), escolha a opção "Compartilhar viagem".
  2. Selecione os contatos de confiança da sua agenda telefônica.
  3. Essas pessoas receberão um link por mensagem, que abrirá um mapa com a sua localização em tempo real, o nome do motorista e as informações do veículo.

Outras dicas de segurança em corridas por aplicativo

Além das ferramentas tecnológicas, adotar hábitos preventivos é fundamental para reduzir riscos durante as viagens. Especialistas em segurança recomendam algumas práticas simples, mas eficazes:

  • Sempre confira a placa, o modelo do carro e a foto do motorista antes de embarcar.
  • Confirme o nome do motorista e pergunte para quem é a corrida.
  • Prefira sentar no banco de trás, o que garante mais espaço pessoal e saídas acessíveis.
  • Mantenha seu celular com bateria e o aplicativo da viagem aberto durante todo o trajeto.
  • Se sentir qualquer desconforto ou desconfiar da rota, não hesite em encerrar a viagem e desembarcar em um local público e movimentado.

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