Segurança em BH: 5 dicas para mulheres ao usar apps de transporte

Casos recentes de violência contra mulheres em corridas por aplicativo em Belo Horizonte acendem um forte alerta sobre a segurança no transporte. As situações reforçam a importância de adotar hábitos preventivos que podem reduzir os riscos e aumentar a proteção das passageiras.

Embora a responsabilidade principal pela segurança seja das empresas e do poder público, atitudes simples podem fazer a diferença. Além de utilizar os recursos de segurança oferecidos pelos próprios aplicativos, como botões de emergência e gravação de áudio, criar uma rotina de verificação é o primeiro passo para uma viagem mais tranquila. Em caso de qualquer ocorrência, canais como o Disque 180 (Central de Atendimento à Mulher) devem ser acionados.

Cuidados essenciais para suas viagens

Pequenas ações podem ter um grande impacto na sua proteção. Abaixo, listamos cinco cuidados fundamentais que toda mulher pode incorporar ao usar aplicativos de transporte na capital mineira ou em qualquer outra cidade.

Confirme todos os dados antes de entrar

Nunca entre no veículo sem antes confirmar a placa, o modelo e a cor do carro. Verifique também o nome e a foto do motorista exibidos no aplicativo. Se qualquer informação for diferente, não embarque, cancele a corrida e reporte o ocorrido na plataforma. Compartilhe sua rota em tempo real

A maioria dos aplicativos oferece a função de compartilhar o trajeto ao vivo com contatos de confiança. Use sempre esse recurso e avise a um amigo ou familiar que você está iniciando a viagem, enviando o link de acompanhamento. Essa é uma forma de garantir que alguém saiba exatamente onde você está. Sente-se no banco de trás

Prefira sempre o banco traseiro, idealmente do lado oposto ao do motorista. Essa posição oferece mais espaço pessoal e uma rota de saída mais fácil em uma emergência. Antes de fechar a porta, verifique se a trava de segurança para crianças não está acionada. Sinalize que está sendo monitorada

Durante o trajeto, faça uma ligação ou envie uma mensagem de áudio para alguém, informando em voz alta os dados da viagem. Comente a placa do carro e o nome do condutor. Essa atitude simples mostra ao motorista que seu trajeto está sendo acompanhado por outras pessoas. Confie na sua intuição

Se algo parecer estranho ou desconfortável, não hesite. Peça para descer em um local público e movimentado imediatamente. Caso o motorista se recuse a parar, acione as autoridades. Sua segurança é mais importante do que qualquer constrangimento ou o valor da corrida.

Se, apesar de todas as precauções, você for vítima de um crime, procure imediatamente uma Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) ou a delegacia mais próxima para registrar um boletim de ocorrência. Preserve todas as informações da corrida, como dados do motorista e do veículo, que servirão como provas importantes.

