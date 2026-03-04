Como se proteger ao usar apps de transporte? 7 dicas de segurança

Casos recentes de incidentes envolvendo corridas por aplicativo têm acendido um alerta nacional sobre a segurança no uso desses serviços. Essas ocorrências reforçam a importância de adotar medidas de proteção que podem evitar situações de risco. Pequenas atitudes antes e durante o trajeto fazem uma grande diferença na segurança do passageiro.

Embora as plataformas ofereçam ferramentas de segurança, a atenção do usuário é fundamental. Adotar algumas precauções simples pode aumentar significativamente a proteção durante as viagens. Conferir informações básicas e utilizar os recursos disponíveis no próprio celular são passos essenciais para uma experiência mais tranquila.

7 cuidados para aumentar sua segurança

Confira os dados do veículo: antes de entrar no carro, sempre verifique se a placa, o modelo e a cor correspondem exatamente às informações exibidas no aplicativo. Cheque também a foto para confirmar se o motorista é a mesma pessoa. Caso algo esteja divergente, não embarque. Compartilhe sua viagem: todos os principais aplicativos contam com a função de compartilhar o trajeto em tempo real. Envie o link para um amigo ou familiar de confiança. Assim, eles poderão acompanhar sua localização até a chegada ao destino. Aguarde em local seguro: evite esperar pelo carro em ruas escuras ou locais isolados. Permaneça em um ponto bem iluminado e movimentado, entrando no veículo apenas quando tiver certeza de que se trata da corrida correta. Confirme seu nome com o motorista: ao invés de perguntar “Você é o motorista X?”, pergunte “Para quem é a corrida?”. O condutor cadastrado na plataforma deve saber o seu nome. Essa é uma forma simples de confirmar que você está entrando no carro certo. Sente-se no banco de trás: viajar no banco traseiro, preferencialmente do lado oposto ao do motorista, oferece mais espaço pessoal e uma rota de saída mais fácil em uma emergência. Também dificulta que o condutor trave as portas sem que você perceba. Use os recursos de emergência: familiarize-se com as ferramentas de segurança do aplicativo. Muitos possuem um botão de emergência que permite ligar para a polícia rapidamente ou contatar o suporte da plataforma. Use-o sempre que se sentir em perigo. Confie na sua intuição: se durante o trajeto o motorista mudar a rota sem motivo, fizer perguntas muito pessoais ou apresentar um comportamento estranho, não hesite. Peça para descer em um local público e movimentado imediatamente. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.