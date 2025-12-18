'Modo Pânico': conheça as funções escondidas de segurança no seu celular

Casos recentes de violência em aplicativos de transporte trouxeram à tona a urgência de medidas de segurança pessoal. O que muitas pessoas não sabem é que seus próprios celulares, tanto Android quanto iPhone, possuem funções de emergência que podem ser vitais em momentos de risco, funcionando como um verdadeiro 'modo pânico'.

Essas ferramentas, muitas vezes desconhecidas, são projetadas para serem acionadas de forma rápida e discreta. Com poucos toques em um botão, o aparelho pode ligar automaticamente para a polícia e enviar sua localização em tempo real para contatos de confiança.

Leia Mais

Como ativar o SOS de Emergência no iPhone

Nos aparelhos da Apple, a função é nativa do sistema iOS. Para configurá-la, basta seguir alguns passos simples, garantindo que o recurso esteja pronto para ser usado quando necessário. A ativação é feita diretamente nos ajustes do sistema.

Acesse Ajustes e procure pela opção SOS de Emergência .

Ative as opções 'Ligar Mantendo Pressionado' (Call with Hold) ou 'Ligar com 5 Toques' (Call with 5 Presses). A primeira permite acionar o SOS ao manter pressionados simultaneamente o botão lateral e um dos botões de volume. A segunda opção aciona a emergência ao pressionar o botão lateral cinco vezes rapidamente.

Após o acionamento, uma contagem regressiva com um som de alerta se inicia antes de o celular ligar para o número de emergência local.

Ativando a função de emergência no Android

No sistema do Google, o caminho pode variar um pouco dependendo do fabricante, como Samsung ou Motorola, mas o processo é semelhante. A busca dentro das configurações do aparelho é o caminho mais fácil para encontrar o recurso.

Abra as Configurações do seu celular e use a barra de busca para digitar "SOS" ou "Emergência".

Selecione a opção SOS de Emergência ou similar.

Ative a função, que geralmente é acionada ao pressionar o botão de energia múltiplas vezes (geralmente cinco vezes) em sequência.

Você poderá configurar um número para o qual o celular irá ligar automaticamente e também ativar o envio de mensagens com sua localização para contatos pré-selecionados.

É fundamental também configurar seus contatos de emergência. Eles serão notificados com sua localização sempre que o SOS for acionado, mesmo que a chamada para a polícia não seja completada.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.