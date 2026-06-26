5 funções de segurança nos apps de transporte que você pode precisar usar

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Usar aplicativos de transporte para se locomover faz parte da rotina de milhões de brasileiros, mas a segurança durante o trajeto é uma preocupação constante. A boa notícia é que os próprios aplicativos, como Uber e 99, oferecem ferramentas de proteção que muitos usuários desconhecem. Ativar essas funções leva poucos segundos e pode fazer uma grande diferença na sua tranquilidade.

Esses recursos foram criados para dar mais controle e segurança aos passageiros antes, durante e depois das corridas. Desde compartilhar sua rota com pessoas de confiança até gravar o áudio da viagem, as opções estão disponíveis para todos. Conheça cinco delas e veja como usá-las para se proteger.

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Compartilhamento de rota

Uma das funções mais básicas e eficientes é o compartilhamento da viagem em tempo real. Com apenas um toque, é enviado um link para amigos ou familiares, que podem acompanhar seu trajeto, ver o modelo e a placa do carro, o nome do motorista e a previsão de chegada. Isso permite que alguém de confiança saiba exatamente onde o passageiro está.

Gravação de áudio

Tanto a Uber (através do U-Audio) quanto a 99 permitem que o usuário grave o áudio da corrida diretamente pelo aplicativo. O recurso é um importante inibidor de condutas inadequadas. O arquivo de áudio é armazenado de forma criptografada e pode ser enviado para a equipe de segurança da plataforma caso faça uma denúncia formal, garantindo sua privacidade.

Verificação de viagem por código

Para garantir que está entrando no carro certo, ative a verificação por código ou PIN (chamado de U-Código no Uber). O aplicativo gera um número de quatro dígitos que deve ser informado ao motorista antes de a viagem começar. A corrida só é iniciada após a validação do código, evitando trocas de veículos e aumentando a segurança no embarque.

Botão de emergência

Dentro da central de segurança dos aplicativos, existe um botão para emergências. Ao acioná-lo, o app liga diretamente para a polícia (190) e disponibiliza na tela informações importantes da viagem, como sua localização em tempo real e os dados do veículo, para que possa repassá-las rapidamente às autoridades.

Contatos de confiança

É possível cadastrar contatos de confiança no seu perfil. Essa função permite configurar o compartilhamento automático de todas as suas viagens, ou apenas das que ocorrem em determinados horários, como durante a noite. Assim, pessoas próximas são notificadas sempre que inicia uma corrida, sem que precise se lembrar de fazer isso manualmente.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.