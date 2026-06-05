App de transporte em BH: como checar a segurança antes de cada viagem

A série de prisões de motoristas de aplicativo por crimes sexuais em Belo Horizonte e região metropolitana ao longo de 2026, com casos de grande repercussão em maio e junho, acendeu um alerta sobre a segurança dos usuários. Com milhares de pessoas utilizando o serviço diariamente, conhecer as ferramentas de proteção e adotar hábitos preventivos se tornou essencial antes e durante cada corrida.

Os principais aplicativos de transporte oferecem recursos de segurança que podem ser ativados com poucos toques na tela. Embora muitas vezes passem despercebidos, eles são projetados para dar mais tranquilidade ao passageiro e permitir uma resposta rápida em situações de risco.

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Ferramentas de segurança nos aplicativos

Plataformas como Uber e 99 investem em tecnologia para proteger os usuários. Antes de iniciar sua próxima viagem, familiarize-se com as opções disponíveis no aplicativo que você mais usa.

Compartilhamento de viagem: Essa função permite que amigos ou familiares acompanhem seu trajeto em tempo real por meio de um link. A maioria dos apps permite cadastrar contatos de confiança para facilitar o envio.

Gravação de áudio: Aplicativos como a Uber oferecem a opção de gravar o áudio da corrida diretamente pelo celular. O arquivo fica criptografado e só pode ser acessado pela plataforma em caso de denúncia para proteger a privacidade.

Botão de emergência: Ao ser acionado, este recurso, presente nos principais apps, conecta o usuário diretamente com a polícia ou com a central de segurança da plataforma, compartilhando a localização e os dados da viagem.

Verificação de identidade: As plataformas realizam checagens de antecedentes dos motoristas e utilizam tecnologias que verificam a identidade do condutor periodicamente, como selfies e reconhecimento facial.

Dicas para uma viagem mais segura

Além das ferramentas tecnológicas, algumas atitudes simples do passageiro aumentam significativamente a proteção durante o percurso. Adotar essas práticas como um hábito pode evitar situações de perigo.

Confira os dados do veículo: Antes de entrar no carro, sempre verifique se a placa, o modelo e a cor do veículo correspondem às informações exibidas no aplicativo. Confirme também o nome e a foto do motorista.

Sente-se no banco de trás: Viajar no banco traseiro, de preferência do lado oposto ao do motorista, oferece mais espaço pessoal e uma rota de saída mais fácil, se necessário.

Evite compartilhar informações pessoais: Durante a conversa, não forneça detalhes sobre sua vida pessoal, rotina ou endereço. Mantenha o diálogo cordial, mas sem expor dados sensíveis.

Confie na sua intuição: Se você se sentir desconfortável ou em perigo por qualquer motivo, não hesite em pedir para encerrar a viagem em um local público e movimentado. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.