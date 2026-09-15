Homem invade vagão feminino de metrô no DF, agride e fere passageiras

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um homem de 28 anos invadiu um vagão exclusivo para mulheres no metrô do Distrito Federal, onde assediou e agrediu passageiras na tarde dessa segunda-feira (14/9). A importunação ocorreu no trajeto entre a Estação Central, em Brasília, e a Estação Praça do Relógio, em Taguatinga.

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Uma das passageiras, Natacha de Oliveira, teve o joelho fraturado após o homem pisar na articulação. Ela está internada e passará por uma cirurgia. Ele também enforcou e bateu em outra vítima.

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“Tinha uma moça do meu lado, ele pulou por cima dela. Foi nesse momento que eu caí e ele pisou no meu joelho. Ele ficou em cima dela, enforcando ela, batendo nela. Quando eu vi já tinham corrido todas as mulheres”, relatou Natacha ao G1.

Assédio e agressão

Segundo as vítimas, o homem entrou no vagão fazendo gestos obscenos e se recusou a sair quando solicitado. As passageiras ameaçaram chamar a segurança, o que teria provocado um comportamento agressivo por parte do suspeito.

Na tentativa de retirá-lo, houve correria e algumas mulheres se machucaram. Foi durante o tumulto que Natacha de Oliveira caiu. Ela conta que se arrastou pelo chão para se afastar enquanto gritava por socorro.

O homem foi detido e levado para a 21ª Delegacia, mas foi liberado após prestar depoimento, segundo a Polícia Civil. O Metrô-DF informou que o agressor foi retirado das dependências da estação.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi liberado porque representava “menor teor ofensivo”. "Conforme previsão da legislação, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, o autor foi liberado mediante assinatura de termo de comparecimento à Justiça quando convocado", disse.

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Passageiras afirmam que, pouco mais de duas horas após o ocorrido, viram o mesmo homem novamente na Estação Praça do Relógio e, depois, dentro de outro vagão feminino. Uma das mulheres disse que ele já é conhecido por passageiros e que não seria a primeira vez que um episódio do tipo acontece. A identidade do suspeito não foi informada.