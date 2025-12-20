DF: criminoso que violentou mulher debaixo de pilotis da Asa Norte é preso

Rafael Silva Lima, 19 anos, é o homem preso suspeito de estuprar e espancar uma mulher de 47 anos debaixo de um pilotis da 411 Norte, no Distrito Federal (DF), na madrugada deste sábado (20/12). A cena foi gravada por câmeras de segurança. Pelo grau de violência, a reportagem optou por não divulgar as imagens.

O fato ocorreu por volta de 1h20, mas o acionamento só se deu às 5h30. No local, agentes da Polícia Civil confirmaram o fato. A vítima, também pessoa em situação de rua, conseguiu caminhar até a comercial da 411 Norte, onde foi socorrida, antes da chegada dos policiais, com vários ferimentos e hematomas pelo corpo. Ela foi levada pelos bombeiros ao Hospital de Base e está em estado grave.

A equipe conseguiu localizar Rafael em uma invasão, próximo à Universidade de Brasília (UnB). No momento da prisão, segundo a polícia, o autor ainda estava com uma camisinha. O caso é investigado como estupro e tentativa de feminicídio.

Nas imagens, de posse da polícia, Rafael agarra a mulher e a joga no chão. Ela ainda tenta resistir, mas o homem consegue abaixar a calça da vítima e cometer o crime.