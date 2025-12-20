Avião com deputado e vereador cai e pega fogo após pane elétrica

Um avião que transportava o deputado federal Maurício Carvalho (União) e o vereador de Porto Velho (RO) Márcio Pacele (Republicanos) caiu na tarde deste sábado (20/12). Após a queda, a aeronave pegou fogo em Extrema, distrito localizado na capital de Rondônia. Ninguém ficou ferido.

O episódio foi divulgado pelo próprio deputado em suas redes sociais. De acordo com ele, a aeronave sofreu uma pane elétrica e precisou fazer um pouso forçado. Assessores dos políticos também estavam à bordo. Eles iam ao destino por razões de trabalho.

Nas redes, Carvalho gravou um vídeo para explicar o que ocorreu e tranquilizar os seguidores sobre a queda seguida por um incêndio.

Confira o relato gravado pelo deputado sobre a queda do avião e o incêndio, e o estado da aeronave após a queda:

Procurada pelo Correio, a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros de Rondônia alega que o órgão não foi acionado para atender a ocorrência. A reportagem também tentou contato com o deputado para obter mais detalhes sobre o voo, e com a empresa responsável pela aeronave, a Crescit Multi Investments e Aviation Solutions Ltda. No entanto, não obteve resposta. Em caso de retorno, a matéria será atualizada.