Assine
overlay
Início PlatôBr

Irmão de Ramagem segue na PF, em cargo ligado a extradições

Alexandre Ramagem foi demitido pela PF por ordem do STF, enquanto Bruno Ramagem Rodrigues é agente da corporação, lotado em núcleo de cooperação policial internacional

Publicidade
Carregando...
João Pedroso de Campos
João Pedroso de Campos
Repórter
20/12/2025 06:07

compartilhe

SIGA
x
Irmão de Ramagem segue na PF, em cargo ligado a extradições
Irmão de Ramagem segue na PF, em cargo ligado a extradições crédito: Platobr Politica

Condenado no STF por tentativa de golpe, Alexandre Ramagem foi sentenciado à perda do mandato na Câmara, medida enfim oficializada por Hugo Motta nessa semana, e também demitido do cargo de delegado da Polícia Federal por ordem do Supremo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No começo de dezembro, a corporação removeu das suas fileiras o bolsonarista, foragido nos Estados Unidos desde setembro, como revelou a coluna.

A família Ramagem, no entanto, manterá um membro na PF. Trata-se de Bruno Ramagem Rodrigues, irmão mais novo de Alexandre Ramagem.

Bruno, de 50 anos, é agente da PF e está lotado em um núcleo da Coordenação-Geral de Cooperação Policial Internacional, vinculada à Diretoria de Cooperação Internacional (DCI) da PF. A DCI é o órgão da PF responsável pela cooperação com a Interpol e atua, por exemplo, em prisões de estrangeiros foragidos no Brasil.

O Núcleo de Análise e Processamento, do qual Bruno Ramagem é chefe substituto desde abril de 2023, por sua vez, também atua em casos de extradições de brasileiros do exterior para o Brasil — como pode vir a acontecer com Alexandre Ramagem, alvo de pedido de extradição feito por Alexandre de Moraes ao Ministério da Justiça nessa semana. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A coluna localizou um documento de janeiro de 2025 em que o próprio Bruno Ramagem, enquanto chefe substituto, indicou uma agente da PF para ir a Lisboa chefiar a equipe de escolta na extradição de um brasileiro que seria enviado da capital portuguesa para Florianópolis.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay