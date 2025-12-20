Governo de Minas anuncia nomeação de 233 policiais civis; veja a lista
Vice-governador afirma que nomeações reforçam a Polícia Civil e cita concurso, compra de viaturas e reformas de delegacias no estado
O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), anunciou neste sábado (20/12) a nomeação de 233 novos servidores para a Polícia Civil do estado. Segundo ele, as nomeações contemplam cargos de investigador, escrivão, perito e médico-legista, com o objetivo de reforçar a segurança pública já no início de 2026. As nomeações já foram publicadas no Diário Oficial de Minas Gerais (confira a lista abaixo).
De acordo com Simões, as novas nomeações ocorrem antes do Natal para permitir que os novos policiais ingressem na Academia da Polícia Civil para formação, de modo que o próximo ano comece com o efetivo ampliado. O vice-governador destacou que os convocados aguardavam a nomeação desde a conclusão do concurso e afirmou que a medida representa o cumprimento de um compromisso do governo estadual com o fortalecimento da corporação.
“233 nomeações sendo feitas neste momento. Eu e o governador Romeu Zema tomamos a decisão de colocar os investigadores, escrivães, peritos e médicos-legistas, que estavam aguardando a nomeação, nomeados ainda antes do Natal para que a gente possa começar o ano de 2026 com uma polícia reforçada”, disse, em vídeo publicado nas redes sociais.
São 165 são investigadores, 32 escrivães, 26 peritos criminais e dez médicos-legistas. Segundo o Governo de Minas, as carreiras de investigador, perito criminal e médico-legista são referentes ao concurso público regido pelo edital de 2024, enquanto os escrivães nomeados são excedentes do edital de 2021.
O anúncio ocorre em meio a críticas recorrentes do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil no Estado de Minas Gerais (Sindipol). A entidade vinha apontando a falta de investimentos estruturais na corporação, a carência de equipamentos, o número insuficiente de servidores para atender à demanda do estado e a ausência de recomposição salarial para a categoria. O sindicato também tem alertado para a sobrecarga de trabalho enfrentada por policiais civis em várias regiões mineiras.
Apesar das reclamações, Simões afirmou que o governo estadual tem buscado fortalecer a Polícia Civil por meio de investimentos contínuos e da ampliação do quadro funcional. Na avaliação do vice-governador, o reforço do quadro se soma a outras ações adotadas ao longo do ano, como a aquisição de viaturas e armas, além da reforma de delegacias em diferentes regiões de Minas Gerais. Simões também lembrou que há um novo concurso público da Polícia Civil de Minas Gerais previsto para o próximo ano.
Em nota o Governo de Minas afirmou que desde 2019 2.590 novos servidores já ingressaram na Polícia Civil, entre policiais e administrativos, abrangendo todas as carreiras da instituição.
O Estado de Minas procurou o governo de Minas Gerais para questionar qual será o impacto efetivo das 233 nomeações no quadro da Polícia Civil. A reportagem perguntou quanto esse número representa em termos de aumento do efetivo e aguarda o retorno.
Confira os cargos nomeados
Médico-legista
- Alex Francisco Antônio de Souza Damaceno
- Lívia Bárbara Cordeiro Alves
- Clayton Gil de Castro
- Isabella Campos Machado Cordeiro
- Samuel Barbosa Francisco de Souza*
- Larissa Souza de Oliveira Brito
- Gabriel Neves de Azevedo
- Aline Luisa Costa
- Yuri Daniel Pereira Cangussu
- Lucas Arantes Siqueira
* Pessoa com deficiência
Perito criminal
- Artur Galindo Rezende
- Sabrina Pereira Santos
- Jaciara Lana Costa Eleuterio
- Eduardo Henrique Gonçalves Moraes
- Wellington Souza da Silva*
- Júlia Condé Vieira
- Víctor Hugo Tristão Vieira
- Diogo Viana Lara
- Nayara Fernandes Biturini
- João Victor Gonçalves Mathiasi
- Joaquim Morais de Azevedo Fernandes
- Humberto Martins Tavares Pereira
- Tiago Eugenio Lopes
- Thais Coelho Ferreira Oliveira
- Larissa Vieira Figueiredo*
- Dimas Rafael dos Santos Filho
- Mariana Ávila
- Josias Paoli Reis
- Lucas Gomes Aveiro
- Leonardo Apolinário Dutra de Oliveira
- Victor Haender Maia
- Adir Ferreira Alves*
- Túlio Vasconcelos Sacramento
- Aglaik Borges Neto
- Tiago Silva Ribeiro
- Camila Cota Guimarães
* Pessoa com deficiência
Investigador de Polícia
- Bruna Stefany da Silva Pedroni
- Ronaldo Augusto da Silva
- Ítalo Rotelli Temponi
- Talitiane Suely Pereira dos Santos
- Hugo La Côrte de Araújo*
- Natália Gomes de Souza
- Vinicius Rodrigues Vertulli
- Erika Nathalia Soares Avelar
- Isabel Ribeiro de Freitas
- Rafael Rodrigues de Carvalho Azevedo
- Eder José de Paula Freire
- Letícia Lindemann Wohlenberg
- Giovani Felipe Silvestrin Tecchio
- Ianca Caroline Silva Negreiros
- Larissa Vieira Figueiredo*
- Rainer Eduardo de Oliveira
- Gabriela Oliveira Amaral
- Priscila Nascimento Rocha
- Magno Henrique Rodrigues Cardoso
- Felipe Nascimento Santos
- Lucas Silvano Junio Santos
- Gabriel Pereira Cardoso
- Rodrigo Alegria Barroca
- José Marcelo Franco Pereira
- Hiago Eustáquio Albino Alves*
- Luiza Eduarda Mendes Teodoro
- Lucas Martins de Souza
- Jean Marcos Corsini
- Gerson da Silva Barbosa Junior
- Leandro de Oliveira Martins
- Stéphany Cristina Miranda
- Rilley Richard Silva Ramos
- Nathalia Araujo Paim
- Lucas Mateus de Freitas Quadros
- Wilton Geraldo de Miranda*
- Ana Paula Andrade Galvão
- Junio Rodrigues de Souza
- Rafael Silva Souza Sarmento
- Welerson Soares Simão
- André Saldanha
- Ricardo da Costa e Silva
- Lucas Gomes Santos
- Pedro Augusto Chagas de Araújo
- Flavio Henrique Dias
- Jailson Prado Dionisio*
- Rodrigo Romano Torres
- Amanda Brenda Vieira Fernandes
- Débora Luiza de Faria
- Marcio Gomes Borges
- Priscilla Barbedo Brum
- Wellington Nunes Lopes
- Raynnes Otaviano Fernandes Vieira
- Christiane de Alcântara Furtado
- Marcela Dias Faria Andrade
- Wendelson Breno Gonçalves*
- João Paulo de Lima Campolina
- João Pedro Dutra Melo
- Carlos Roberto Almeida Perez
- Analu Batista Torquato Araujo
- Stephanie Aparecida Gouvea de Jesus
- Diego de Paula Cirera
- Felipe Correia da Costa
- Thaís Orlandi Falcão
- João Victor Guimarães da Silva Vieira
- Gilvan Melo dos Santos*
- Guilherme Fagner Ferreira Cambraia
- Davi Barbosa Leão Cavalcanti
- Carolina Junia Silva Resende
- Marina Dutra Alvim Vieira
- Élison José dos Anjos Júnior
- Lara Aparecida da Fonseca
- Thatielle Oliveira Tomaz
- Meire de Sena Gonçalves
- Kethlen Mota Leite Furtado
- Marcela Mariano*
- Pablo Alair Lisboa Figueiredo
- Samanta Micaelle Fernandes Mendes
- Leila Cristina dos Santos Pereira de Sousa
- Francyelle Rodrigues dos Anjos Guimarães
- Marcus Vinícyus Faria de Miranda
- Álvaro de Souza Paiva
- Hugo Martins Duarte de Lima
- Viviana Santos Costa
- Henrique Delmonte
- Rafael de Souza Andrade*
- Paulo Rogério Ferreira Bustamante
- Barbara de Souza Nascimento
- Denise Lopes Ribeiro
- Paulo Vitor Lino
- Anne Vieira Teodorak Pego
- Laura Lorena Stephanie Gomides Fernandes
- Vanderson da Silva Oliveira
- Carolina Marques Rosa
- Winner Gualberto Pereira
- Elisson Alves da Cruz*
- Leandro Campos Costa
- Priscila Munhoz Del Rio
- Mylene Carla de Jesus
- Matheus Carriello de Freitas
- Matheus Santos Abreu
- Gabriel Vieira Evangelista
- Gabriel Victor Rodrigues Tavares
- Sávio Marques Bicalho
- Géssica Borges Pretto
- Rafael Alves Nunes*
- Ednando Martins Silva
- Lucas Garcia Santos Ruas
- Ana Paula Silva
- Rogério Francisco da Silva
- Vitória Oliveira Ottoni Araújo
- Raphael Thiago Cambraia
- Rafael Bonicenha Vilela
- Manoel Tiago Luiz Neto
- Pedro Henrique Moreira da Silva
- Geraldo Moises Moura*
- Junia Lemos Coimbra
- Guilherme Lacerda de Oliveira
- William Carvalho
- Pollyanna Penido Campos
- Rafael Gomes Maiolini Tavares
- Wallace Athaide de Oliveira
- Eduardo Silva Borges de Moraes
- Sarah Batista Santos Pereira
- Caroline Lara de Almeida Medeiros
- Gustavo Araujo Amorim de Oliveira*
- Kelly Cristiane de Sousa Lima
- Andre Rodrigues Silva
- Yuri Martins Alves
- Ana Clara Laktini Toledo
- Mateus Júnio da Cruz Costa
- Andre Gustavo Lima da Silva
- Wallace Michael Oliveira Silva
- Clara Gabriela Gouveia Monteiro
- Paulo Henrique Coutinho Oliveira
- Tiego Lucas Ferreira*
- Monique Lucena da Costa
- Tamiris Rosa Monteiro de Castro
- Lucas Gabriel Silva Vasconcelos Rezende
- Thamiuchy Figueira Dias
- Hudson Sérgio Ferreira de Souza
- Raíssa Almeida Santana Silva
- Paula Carvalho Loiola
- Rodolfo Luis Rapozo
- Wanderson de Oliveira Silvino
- Janaina Aparecida da Silva*
- Marcelo Domingues Aguiar Marinho
- Carlos Eduardo Horta Martins Gonçalves
- Letícia Araujo de Freitas Pinaud
- Daniel Kennedy Soares Ribeiro
- Laura Joana de Oliveira
- Rafael de Souza Filgueiras
- Isabela Sousa Tessedor
- Luiza Dornelas Garcia Vitor
- João Victor Ferrari Pereira
- Vanessa Bakir Gomes*
- Maria Eduarda Soares Saluti
- Ester Freitas Laurenço
- Gabriel Veloso Rabelo
- Vitória Helena de Sousa Santos
- Marcio Leonel dos Santos Costa
- Mayla Nunes dos Santos
- Iuri Ricardo Oliveira Baldoino
- Guilherme Colombini Magalhães Bastos
- Francisco Busolli de Queiroz
- Antonio Carlos da Fonseca Rodrigues*
* Pessoa com deficiência
Escrivão de Polícia
- Lourenço Jean Quezado Costa
- Jefferson Gonçalves Rosa
- Bruno Leonardo Camilo Ferrari
- Paulo Henrique de Araujo Abreu
- Edison de Souza Filho
- Daniela da Cunha Menezes Souza
- Jacqueline Laviola Mostaro de Oliveira Penna
- Renata Almeida Moraes
- Jéssica Galvão de Paiva
- Anne Clesia Pereira de Alcantara
- Henrique de Azevedo Moreira
- Djessiane Pacheco de Lima
- Natália Alves Ribeiro
- Maressa Ruama da Silva Machado
- Alexandre Pereira Teixeira
- Bruno Matheus Soares Domingues
- Roberta de Paula Borges
- Thiago Almeida Gonçalves
- Julio César Araújo Barreto
- Raphaell Ferreira Santos
- Gutemberg Antonio Vieira de Sousa
- Mauricio Carlos Dias
- Lays Hermisdorf Simões de Lima
- Julia Amaral dos Santos
- Ingra Impellizieri Santos
- Igor Loureiro Duarte
- Luiza Duarte Rocha
- Ana Clara Oliveira Alves
- Thaynara Paiva da Rocha
- Bernardo Leroy Rizzo
- Matheus Leite Duarte
- Wagson Souza da Silva