Homem é encontrado morto embaixo de caminhão
Motorista viajou de Minas Gerais a São Paulo sem perceber a vítima; ele foi alertado por outros caminhoneiros sobre o corpo preso na roda
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Um homem ainda não identificado foi encontrado morto e preso embaixo de um caminhão em um pátio de veículos em Cubatão (SP). De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do veículo afirmou não saber da presença do corpo.
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Aos policiais militares, o caminhoneiro contou que carregou o caminhão com soja em Uberaba, no Triângulo Mineiro, e viajou até Cubatão, a mais de 500 km, para descarregar. Ele disse que não fez paradas durante a viagem e não se envolveu em acidentes.
A história fez o termo “caminhoneiro” ficar entre os termos mais buscados no Google Brasil nesta sexta-feira (11/9). Segundo o Google Trends, houve um aumento de mais de mil por cento nas pesquisas nas últimas 24 horas.
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O motorista só descobriu o corpo ao entrar no pátio, localizado na Rodovia Cônego Domêncio Rangoni. Segundo o registro policial, outros caminhoneiros o alertaram sobre a presença de algo embaixo da carreta.
Uma equipe de resgate da concessionária da rodovia foi acionada e constatou que uma pessoa estava morta e presa à roda do veículo. A vítima não portava documentos de identificação e apresentava marcas de atropelamento.
A polícia solicitou perícia para o pátio e para o caminhão, liberado após os exames. O corpo foi encaminhado para exame necroscópico no Instituto Médico Legal (IML).
A empresa responsável pelo pátio de caminhões informou que sua equipe operacional identificou uma ocorrência na parte inferior do veículo quando ele chegou para estacionar. As autoridades foram acionadas e realizaram as verificações no local.
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A empresa também afirmou que está colaborando com os órgãos competentes e prestando o suporte necessário para a apuração dos fatos.
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A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que a Polícia Civil investiga o caso. O registro foi feito como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Delegacia de Polícia de Cubatão.