Assine
overlay
Início Nacional
FEMINICÍDIO

Homem mata namorada, esconde o corpo na geladeira e mente para polícia

Renan de Lorena estava escondido no Paraná e confessou ter matado a companheira, Thaíssa Lino; ele estava foragido há meses pelo crime brutal

Publicidade
Carregando...
CB
Cadu Bruno
CB
Cadu Bruno
Repórter
22/07/2026 09:05 - atualizado em 22/07/2026 09:06

compartilhe

SIGA
×
Ele escondeu o corpo da namorada numa geladeira, pediu dinheiro nas ruas para fugir e deu nome falso à polícia, mas não escapou da prisão
Ele escondeu o corpo da namorada numa geladeira, pediu dinheiro nas ruas para fugir e deu nome falso à polícia, mas não escapou da prisão crédito: Tupi

Renan de Lorena Rem de Jesus, de 32 anos, foi preso nessa terça-feira (21/7) em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Ele estava foragido há meses após matar a companheira, Thaíssa Lino de Souza (na imagem em destaque), de 22 anos, e esconder o corpo dentro de uma geladeira em Rio das Ostras (RJ).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O suspeito vivia escondido em um quarto alugado no Bairro Lagoa Dourada. O crime aconteceu em junho de 2025. Thaíssa desapareceu em 30 de agosto e foi encontrada morta pelo padrasto na noite de 3 de setembro, dentro do eletrodoméstico na casa onde o casal morava.

De acordo com informações da TV Globo. Após a prisão, Renan confessou que enforcou a jovem durante uma briga. Ao perceber que ela havia morrido, colocou o corpo na geladeira.

Histórico de violência

O relacionamento de Renan e Thaíssa durava cerca de cinco anos. A Polícia Civil do Rio de Janeiro registrou um histórico de brigas e denúncias de cárcere privado quando o casal morava em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Leia Mais

Eles estavam na casa de Rio das Ostras há apenas três meses quando o crime ocorreu, segundo o delegado. Aos policiais, o homem disse estar arrependido de ter matado a companheira.

Dois dias de trabalho de campo para localizar o suspeito

Segundo o delegado Rodrigo Colombelli, Renan passou por várias cidades antes de chegar a Foz do Iguaçu. A prisão resultou de informações compartilhadas entre a Polícia Civil fluminense e o Grupo Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial do Paraná (Tigre).

A equipe policial trabalhou por dois dias para confirmar que o suspeito estava na cidade. Ao arrombar a porta do imóvel, os agentes encontraram o foragido, que inicialmente apresentou um nome falso. Ele admitiu a autoria do feminicídio após ser confrontado com as evidências.

Para sobreviver durante a fuga, Renan contou que pedia dinheiro nas ruas, fazia vendas e trabalhou como servente de pedreiro. "Verificamos que o proprietário da residência não teria cometido nenhum ilícito, ele realmente estava alugando aparentemente de boa-fé", disse Colombelli à TV Globo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Renan foi levado à sede da Divisão Estadual de Narcóticos do Paraná (Denarc-PR). Ele será interrogado por videoconferência pela polícia do Rio antes de ser transferido para a cadeia pública local e, depois, para o estado fluminense. O suspeito responde por feminicídio e pode ser condenado a até 30 anos de prisão.

Tópicos relacionados:

feminicidio policia rio-de-janeiro violencia-contra-a-mulher

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay