Irmão de Virginia Fonseca é condenado por importunação sexual
Empreendedora desabafa após condenação de William Gusmão por importunação
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Três anos após ser vítima de importunação sexual durante uma festa em Jussara, no Noroeste de Goiás, a empreendedora Lilly Martins disse estar "em paz" com a condenação de William Pimenta Gusmão, irmão da influenciadora Virginia Fonseca. A decisão foi proferida na última terça-feira (7/7) pela 4ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, de forma unânime.
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Lilly relatou ao g1 que os anos de espera foram marcados por críticas e exposição pública. "A minha vida virou totalmente de cabeça para baixo", disse ela, lembrando que foi alvo de chacota e acusações de estar em busca de visibilidade. "Ele denegriu a minha imagem no Brasil inteiro. Então eu só queria justiça, e a justiça, graças ao meu bom Deus, chegou."
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Condenação veio após absolvição inicial
O caso teve início a partir de uma denúncia do Ministério Público. William foi absolvido em primeira instância, mas a decisão foi revertida após recurso, resultando em condenação por uma das duas acusações de importunação sexual que constavam no processo. Segundo a defesa, a pena fixada é de 1 ano de reclusão, no mínimo legal, sem indenização por danos morais embora os advogados ainda aguardassem o acórdão para confirmar os detalhes da sentença.
O episódio ocorreu em 2023, quando Lilly pediu para tirar uma foto com William em uma festa. No momento do registro, ele teria enfiado a mão na calça dela.
Defesa nega e promete recorrer
Em nota, a defesa de William afirmou discordar da condenação e anunciou que vai recorrer aos tribunais superiores. Os advogados destacaram que tanto o promotor de primeira instância quanto o procurador que atuou no recurso emitiram pareceres favoráveis à absolvição, "constatando a flagrante ausência de provas".
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"A decisão não é definitiva", ressaltou a defesa, reafirmando que o réu "nega peremptoriamente a prática do fato que lhe é falsamente imputado."