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VÍTIMA FOI PRENSADA

Estudante de medicina atropela e mata homem após briga

Mulher de 29 anos invadiu garagem da vítima e a prensou contra uma parede. Justiça decretou prisão preventiva da universitária; homem morto tinha 68 anos

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03/07/2026 09:36 - atualizado em 03/07/2026 09:37

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Vitória Caroline Marangoni atropelou Odair Brustolin, de 68 anos
Vitória Caroline Marangoni atropelou Odair Brustolin, de 68 anos crédito: Arquivo pessoal e print da tela

Uma estudante de medicina foi presa pela polícia de Rondônia após atropelar e matar um homem de 68 anos na garagem da casa dele nessa quarta-feira (2/7). A Justiça decretou a prisão preventiva da mulher, de 29.

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O caso ocorreu no residencial onde a estudante e a vítima moravam, em Porto Velho, após uma briga em frente à casa do homem, envolvendo ele e familiares.

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Imagens gravadas por vizinhos mostram que ela entrou no próprio carro após a discussão e invadiu a garagem, onde a vítima foi prensada entre o veículo e a parede. Odair Brustolin chegou a ser socorrido e foi levado a um hospital, mas acabou morrendo.

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A estudante foi presa pela Polícia Militar ao tentar esconder o carro, resistiu à detenção e bateu a cabeça várias vezes na grade da central de polícia.

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