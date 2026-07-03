Estudante de medicina atropela e mata homem após briga

Uma estudante de medicina foi presa pela polícia de Rondônia após atropelar e matar um homem de 68 anos na garagem da casa dele nessa quarta-feira (2/7). A Justiça decretou a prisão preventiva da mulher, de 29.

Mulher é presa após invadir casa com carro e atropelar idoso.



A jovem envolvida no caso que chocou moradores da região das avenidas Alexandre Guimarães e Marecha Deodoro, em Porto Velho, foi presa após invadir uma residência com um veículo durante uma confusão. O idoso atingido… pic.twitter.com/Hr0419G9aG — Tumulto BR (@TumultoBR) July 2, 2026





O caso ocorreu no residencial onde a estudante e a vítima moravam, em Porto Velho, após uma briga em frente à casa do homem, envolvendo ele e familiares.

Imagens gravadas por vizinhos mostram que ela entrou no próprio carro após a discussão e invadiu a garagem, onde a vítima foi prensada entre o veículo e a parede. Odair Brustolin chegou a ser socorrido e foi levado a um hospital, mas acabou morrendo.

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A estudante foi presa pela Polícia Militar ao tentar esconder o carro, resistiu à detenção e bateu a cabeça várias vezes na grade da central de polícia.