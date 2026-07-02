7 mitos e verdades sobre raios para você se proteger de uma tempestade

Embora as tempestades com raios sejam mais comuns no verão, saber como se proteger é fundamental durante todo o ano no Brasil. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o país apresenta, em média, 8 mil raios por minuto. Informações incorretas sobre as descargas elétricas podem gerar pânico ou, pior, uma falsa sensação de segurança, tornando essencial esclarecer o que é fato e o que é mito.

Entender quais atitudes realmente funcionam e quais são apenas crenças populares pode fazer toda a diferença. Confira abaixo sete pontos cruciais sobre o tema para que você e sua família fiquem mais seguros.

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Mitos e verdades sobre raios

1. Ficar dentro do carro é seguro: verdade

A estrutura metálica do veículo cria um campo de proteção conhecido como Gaiola de Faraday, que conduz a eletricidade pela sua superfície externa até o solo, mantendo os ocupantes seguros. Durante a tempestade, feche os vidros e evite contato com as partes metálicas do carro.

2. Pneus de borracha protegem do raio: mito

Essa é uma confusão comum. A camada de borracha dos pneus é muito fina para isolar a imensa energia de um raio. A segurança dentro de um carro, como explicado, deve-se à sua carroceria metálica, que age como uma blindagem.

3. Tomar banho durante a tempestade é perigoso: verdade

A água e os canos metálicos são excelentes condutores de eletricidade. Se um raio atingir sua casa ou a rede próxima, a corrente elétrica pode viajar pela tubulação e atingir quem estiver em contato com a rede hidráulica, seja no chuveiro, lavando louça ou usando uma torneira. Portanto, o ideal é evitar essas atividades.

4. Cobrir espelhos evita raios: mito

Trata-se de uma antiga superstição sem qualquer fundamento científico. Espelhos não atraem nem repelem raios. Manter os espelhos da sua casa descobertos durante uma tempestade não oferece nenhum risco adicional.

5. Usar o celular atrai raios: mito

Celulares não atraem descargas elétricas. O perigo real está em se expor em locais abertos durante a tempestade, como um campo ou praia, e não no uso do aparelho em si. Dentro de casa, a recomendação é evitar o uso de qualquer equipamento eletrônico conectado diretamente à tomada durante o temporal.

6. Abrigar-se debaixo de uma árvore é seguro: mito

É um dos mitos mais perigosos já que árvores, especialmente as mais altas e isoladas, são alvos frequentes de raios. A descarga elétrica pode atingir a árvore e se espalhar pelo solo ou saltar para uma pessoa próxima. Procure sempre abrigos de alvenaria.

7. Dentro de casa estou totalmente seguro: mito

Embora seja o lugar mais seguro, uma casa não oferece proteção absoluta sem alguns cuidados. É importante manter distância de janelas e portas metálicas e evitar o uso de equipamentos eletrônicos ligados na tomada, incluindo telefones com fio (quando houver). A descarga elétrica de um raio pode entrar na residência pela rede elétrica, telefônica ou hidráulica.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata