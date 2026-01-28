Segurança em tempestades: como se proteger de raios

Em dias de chuva forte, principalmente quando há previsão de tempestades, cresce a preocupação com raios. Situações recentes de descargas elétricas que atingem pessoas durante atividades ao ar livre, como ocorreu na marcha divulgada pelo deputado Nikolas Ferreira, reforçam essa inquietação. Esses episódios mostram a necessidade de entender quais atitudes reduzem o risco. Quem conhece os cuidados básicos consegue se organizar melhor antes de sair de casa. Além disso, reage de forma adequada quando o tempo muda de forma repentina.

Especialistas em segurança afirmam que o perigo dos raios não se restringe a áreas rurais ou regiões isoladas. Pelo contrário, ambientes urbanos, praias, parques e vias públicas também registram muitas ocorrências. O risco aumenta especialmente quando há grande concentração de pessoas em áreas descobertas. Por isso, em eventos, manifestações, caminhadas e atividades esportivas, a avaliação das condições climáticas se torna um fator essencial. Dessa forma, os participantes preservam melhor a integridade física.

raios – depositphotos.com / stnazkul

Segurança em tempestades: o que são raios e por que são perigosos?

Os raios correspondem a descargas elétricas que ocorrem entre nuvens ou entre nuvens e o solo. Eles geralmente se associam a nuvens de tempestade. Essas descargas liberam enorme quantidade de energia em frações de segundo. Como consequência, provocam queimaduras graves, parada cardiorrespiratória e danos neurológicos. Isso acontece em quem sofre um impacto direto ou por correntes que se espalham pelo solo. Mesmo quem não sofre impacto direto pode sofrer efeitos de campos elétricos. Além disso, a chamada corrente de passo provoca acidentes quando a energia se propaga pelo chão.

Em contextos de aglomeração, como marchas, protestos ou eventos religiosos ao ar livre, o risco tende a aumentar ainda mais. Esse risco cresce quando o grupo permanece em áreas amplas e abertas, sem proteção adequada. A combinação de pessoas expostas, ausência de abrigos fechados e demora para dispersar o público cria cenário crítico. Quando nuvens escuras se aproximam, esse cenário favorece acidentes. Por isso, a prevenção em dias de temporal envolve decisões individuais e também organização coletiva. Esse cuidado se torna ainda mais importante quando lideranças convocam multidões para atividades externas.

O que fazer em dias de chuva para evitar ser atingido por um raio?

Para reduzir as chances de um raio atingir uma pessoa, o principal cuidado envolve evitar exposição em locais abertos quando a tempestade se aproxima. Assim que alguém ouve trovões, a pessoa já deve considerar risco de raios na região. Esse risco existe mesmo que a chuva ainda permaneça fraca. Nessa situação, especialistas recomendam que todos busquem abrigo em construções fechadas. Essas construções precisam ter instalações elétricas adequadas, como residências, prédios comerciais e estabelecimentos em geral. Dentro desse tipo de estrutura, a probabilidade de um impacto direto em pessoas cai de forma considerável. No entanto, a pessoa precisa seguir algumas regras básicas de segurança.

Outra medida importante envolve o planejamento prévio de atividades ao ar livre. Marchas, caminhadas, protestos ou eventos esportivos podem prever rotas alternativas e pontos de abrigo. Além disso, organizadores podem definir protocolos para suspensão rápida caso o tempo mude. A orientação de serviços de meteorologia, aplicativos de clima e alertas da Defesa Civil ajuda nessa decisão. Com essas informações, responsáveis decidem manter, adiar ou encerrar um encontro em ambiente externo. Em muitos casos, alguns minutos de antecedência fazem grande diferença. Esse tempo extra facilita a dispersão de um grupo em segurança.

Ao primeiro sinal de trovões , considere que os raios já podem atingir a região, mesmo que a chuva ainda permaneça fraca.

, considere que os raios já podem atingir a região, mesmo que a chuva ainda permaneça fraca. Evite permanecer em campos abertos , ruas largas sem prédios próximos, praias e áreas descampadas.

, ruas largas sem prédios próximos, praias e áreas descampadas. Procure edifícios fechados , shoppings, garagens cobertas ou veículos com carroceria metálica, como carros e ônibus, mantendo portas e janelas fechadas.

, shoppings, garagens cobertas ou veículos com carroceria metálica, como carros e ônibus, mantendo portas e janelas fechadas. Suspensa atividades em grupo ao ar livre, especialmente quando envolvem caminhada longa ou permanência parada em locais desprotegidos.

Quais locais aumentam o risco de ser atingido por raios?

Alguns ambientes e estruturas aumentam bastante o risco de descargas elétricas. Áreas descampadas, topos de morros, praias, margens de rios e lagos exigem muita atenção. Nesses locais, a pessoa tende a se tornar um ponto mais alto em relação ao entorno. Essa condição facilita a incidência de um raio. Objetos elevados, como mastros, postes, cruzes metálicas e bandeiras, também atraem descargas. Pessoas próximas a esses objetos podem sofrer impacto de correntes secundárias. Portanto, afastar-se desses pontos reduz o perigo.

Outro aspecto relevante aparece no uso de estruturas parcialmente cobertas. Tendas metálicas abertas, marquises pequenas, pontos de ônibus simples, quiosques e estruturas de lona não oferecem proteção adequada em tempestades com raios. Nesses casos, quem se abriga ali continua exposto. O risco aumenta especialmente quando a estrutura contém partes metálicas ligadas ao solo. Em eventos públicos, a organização precisa avaliar se os pontos de apoio realmente reduzem o risco. Caso contrário, esses pontos apenas transmitem falsa sensação de segurança para o público.

Locais mais perigosos em tempestades com raios: Campos de futebol, estacionamentos abertos e terrenos vazios;

Praias, piscinas ao ar livre, lagos e rios;

Topo de morros, mirantes e lajes descobertas;

Proximidade de cercas metálicas, alambrados, torres e antenas. Abrigos inadequados: Tendas de lona sem aterramento eficaz;

Pontos de ônibus simples;

Quiosques abertos em praças e orlas.

Como agir durante marchas, protestos e aglomerações em dias de chuva?

Em manifestações e marchas de rua, como a que ganhou repercussão após o episódio divulgado pelo deputado Nikolas Ferreira, a segurança contra raios exige coordenação intensa. Organizadores, autoridades locais e participantes precisam atuar de forma articulada. A definição de um plano de contingência com pontos de retirada rápida se torna fundamental. Além disso, comunicação por carros de som e instruções claras contribuem para reduzir o tempo de exposição. Quando uma tempestade se forma, essas medidas aceleram a saída das pessoas. Líderes e equipes de apoio podem receber orientações prévias sobre sinais de risco. Da mesma forma, aprendem procedimentos de evacuação adequados para cada rota.

Do ponto de vista prático, alguns comportamentos se mostram fundamentais quando o mau tempo se aproxima durante um ato público. A dispersão ordenada evita correria e quedas. Ao mesmo tempo, a indicação de prédios próximos, estações de transporte e comércios como abrigos seguros facilita a movimentação. A permanência do grupo em oração, cânticos ou discursos ao ar livre, sob chuva intensa, eleva o risco. Esse risco cresce ainda mais quando bandeiras, equipamentos de som metálicos e estruturas altas permanecem nas proximidades. Portanto, os responsáveis devem interromper as atividades e orientar o recolhimento desses itens.

Monitore previsões do tempo antes de marcar marchas e concentrações.

Defina rotas com pontos de abrigo seguro ao longo do trajeto.

ao longo do trajeto. Interrompa discursos ao ar livre ao surgirem trovoadas próximas.

Oriente o público a guardar mastros, guarda-chuvas com pontas metálicas e objetos altos durante tempestades.

Que cuidados tomar dentro de casa ou em abrigos fechados?

Mesmo em ambientes fechados, alguns hábitos garantem maior segurança em dias de tempestade com descargas elétricas. Pessoas prudentes evitam contato direto com instalações elétricas e encanamentos metálicos. Isso inclui tomadas, chuveiros elétricos e torneiras durante os períodos de maior intensidade dos raios. Aparelhos eletrônicos sofrem danos por surtos de energia. Por esse motivo, muitas pessoas optam por desligar equipamentos da tomada quando o temporal fica muito intenso. Além disso, quem pode instala dispositivos de proteção contra surtos na rede elétrica.

Em prédios e casas com sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, conhecidos como para-raios, a estrutura direciona a energia diretamente ao solo. Esses sistemas reduzem bastante a chance de danos internos. Mesmo assim, cuidados básicos ainda se mostram necessários. Manter portas e janelas fechadas diminui o risco para quem permanece dentro do imóvel. Além disso, a pessoa deve evitar ficar colada a janelas de metal e afastar-se de varandas abertas. Essas práticas simples contribuem para uma estadia mais segura enquanto o tempo não melhora.

A combinação de informação, planejamento e atenção aos sinais do clima diminui o impacto de tempestades em áreas urbanas e rurais. Em dias de chuva com raios, limitar a exposição em áreas abertas representa medida essencial. Além disso, buscar abrigos adequados e seguir recomendações de órgãos oficiais protege mais pessoas. Essas atitudes fazem diferença em situações de risco, seja em uma simples caminhada diária ou em grandes eventos de rua.