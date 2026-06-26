Quina de São João: dicas para fazer sua aposta
O prêmio não acumula e a probabilidade é alta; matemáticos e apostadores experientes dão conselhos sobre como escolher os números e montar seus jogos
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A Quina de São João 2026 se aproxima com um prêmio recorde estimado em R$ 260 milhões. O sorteio está marcado para domingo (28/6), e as apostas podem ser feitas até as 22h do dia anterior.
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Diferente dos concursos regulares, o prêmio do sorteio especial não acumula, ou seja, se ninguém acertar as cinco dezenas, o valor é dividido entre os que acertarem quatro, e assim por diante.
Embora a sorte seja o principal fator em qualquer loteria, algumas estratégias podem ser aplicadas para otimizar as apostas. Com base em probabilidades matemáticas, é possível fazer escolhas mais inteligentes e aumentar as chances de levar o prêmio para casa.
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Como aumentar suas chances na Quina de São João
Analisar os padrões e diversificar as escolhas são caminhos que podem fazer a diferença na hora de preencher o volante.
Participe de um bolão oficial
Os bolões permitem fazer mais apostas por um custo menor, aumentando matematicamente as chances de ganhar. Um jogo com mais dezenas eleva a probabilidade de acerto, opte sempre por bolões organizados pelas casas lotéricas para garantir a segurança no recebimento do prêmio.
Aposte com mais números
A aposta simples da Quina permite escolher cinco dezenas. No entanto, é possível marcar até 15 números no mesmo volante. O valor da aposta sobe consideravelmente, mas as chances de acertar aumentam de forma exponencial a cada novo número adicionado ao jogo.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria