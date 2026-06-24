Quina de São João: a chance de ganhar é o dobro da Mega-Sena
Prêmio recorde de R$ 260 milhões não acumula e vai sair: entenda a probabilidade de acertar os 5 números e como aumentar suas chances de ganhar
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O sorteio da Quina de São João de 2026 promete agitar os apostadores de todo o Brasil com um prêmio recorde estimado em R$ 260 milhões. Marcado para domingo (28/6), o concurso especial não acumula. Isso significa que o valor será pago de qualquer maneira, aumentando a expectativa dos jogadores. As apostas podem ser feitas até o sábado que antecede o sorteio, às 22h.
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Probabilidade: por que sua chance é maior?
Um dos grandes atrativos da Quina de São João, além do prêmio milionário, é a probabilidade de ganho quando comparada à Mega-Sena. Enquanto a chance de acertar as seis dezenas da Mega-Sena com uma aposta simples é de aproximadamente 1 em 50 milhões, na Quina, a probabilidade de cravar os cinco números é de cerca de 1 em 24 milhões. Ou seja, sua chance é mais que o dobro.
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Além do prêmio principal, a Quina de São João também premia quem acerta menos números, segundo os dados da Caixa Econômica Federal, as probabilidades para uma aposta simples são:
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Quadra (4 acertos): 1 chance em 64.106
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Terno (3 acertos): 1 chance em 866
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Duque (2 acertos): 1 chance em 36
Prêmio não acumula: entenda a regra
A principal característica dos sorteios especiais das Loterias Caixa, como a Quina de São João, é a não acumulação. A regra de não acumulação significa que, se ninguém acertar as cinco dezenas, o valor é dividido entre os que acertarem quatro números (a quadra). Se ainda assim não houver ganhadores nessa faixa, o prêmio vai para quem fez o terno (três acertos), e depois para o duque (dois acertos). A certeza é que o prêmio sairá.
Como aumentar suas chances?
Existem duas maneiras principais de aumentar a probabilidade de ganhar. A primeira é apostar mais de cinco dezenas no mesmo bilhete, o que eleva o custo da aposta, mas também multiplica as chances. A segunda, e mais popular, é participar de um bolão oficial.
Bolão Caixa
O bolão permite que um grupo de pessoas divida o custo de uma aposta com mais números, compartilhando também o prêmio em caso de vitória. É possível participar de bolões organizados pelas próprias casas lotéricas, com valores e número de cotas variados. Essa é uma forma mais acessível de concorrer com um número maior de jogos e dezenas.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria