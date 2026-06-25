A matemática por trás da Quina de São João: a chance real de ganhar

Com um prêmio estimado em R$ 260 milhões para o sorteio de domingo (28/6), a Quina de São João movimenta apostadores em todo o Brasil e surge a dúvida: qual é a chance real de ganhar? Acertar os cinco números sorteados é um evento estatisticamente raro, superando até mesmo a probabilidade de ser atingido por um raio.

Para quem faz uma aposta simples, escolhendo cinco dezenas entre as 80 disponíveis no volante, a probabilidade de cravar o resultado é de uma em 24.040.016. Esse número impressionante surge da análise combinatória, que calcula todas as combinações possíveis de cinco números dentro desse universo de 80.

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Colocando em perspectiva, a chance de uma pessoa ser atingida por um raio ao longo da vida é de aproximadamente uma em um milhão. Isso significa que é cerca de 24 vezes mais provável sofrer um acidente do tipo do que se tornar o único ganhador do prêmio principal com um jogo simples.

Estratégias para aumentar a probabilidade

Embora a sorte seja o fator decisivo, existem maneiras matemáticas de aumentar as chances de vitória, mas elas envolvem um investimento maior, como apostar em mais dezenas no mesmo bilhete. Ao jogar com seis números, em vez de cinco, a probabilidade melhora drasticamente, passando para uma em 4.006.669.

Essa melhora ocorre porque um jogo com seis dezenas equivale a seis combinações diferentes de cinco números, aumentando significativamente as suas chances. Veja como as probabilidades mudam ao adicionar mais dezenas:

7 números: a chance é de uma em 1.144.762;

10 números: a chance é de uma em 95.396;

15 números (limite máximo): a chance é de uma em 8.005.

Outra alternativa bastante popular para ampliar as chances sem gastar uma fortuna sozinho é participar de bolões. Neles, os custos e o eventual prêmio são divididos entre vários participantes, permitindo que o grupo realize apostas com mais dezenas e aumente a probabilidade de acerto coletiva.

O diferencial da Quina de São João é que o prêmio principal não acumula. Caso não haja ganhadores na faixa principal de cinco acertos, o valor é distribuído entre os que acertaram quatro números, e assim sucessivamente, garantindo que a bolada seja entregue.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata