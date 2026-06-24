Quina de São João: saiba como surgiu o sorteio com prêmio milionário
Criada em 2011, a loteria foi inspirada na Mega da Virada e tem uma regra especial: o prêmio principal não acumula; entenda a sua história
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A Quina de São João 2026 entra na reta final de apostas com prêmio estimado em R$ 260 milhões, com expectativa de registrar o maior valor de sua história. O montante já foi reajustado pela Caixa Econômica Federal e ainda pode subir até o sorteio, agendado para o próximo domingo (28/6), às 14h.
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Realizado anualmente, o concurso especial se diferencia da Quina tradicional pois o prêmio principal não acumula. Caso nenhum apostador acerte as cinco dezenas, o valor é repassado para as demais faixas de premiação.
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Essa regra é o principal diferencial, nos concursos regulares, o prêmio acumula quando ninguém acerta os cinco números sorteados. Já na edição especial de São João, isso não acontece.
Como jogar na Quina de São João
Na Quina, o jogador pode escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Também é possível usar a opção “Surpresinha”, em que o sistema seleciona as dezenas automaticamente.
Recebem prêmios os apostadores que acertarem:
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2 números
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3 números
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4 números
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5 números
A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 3,00.
Como surgiu a Quina de São João
A Quina de São João foi criada em 2011, dois anos após o lançamento da Mega da Virada. O sucesso do concurso de fim de ano motivou a Caixa a investir em novas modalidades especiais com prêmios elevados e regras distintas.
O primeiro sorteio ocorreu em 24 de junho de 2011, data dedicada a São João Batista. O evento foi realizado durante as festividades em Caruaru (PE), cidade conhecida por ter uma das maiores festas juninas do Brasil.
Na estreia, o prêmio foi de R$ 60 milhões. As dezenas sorteadas foram:
14 – 15 – 28 – 58 – 68
Cinco apostas acertaram os números e dividiram o valor, com cada uma recebendo cerca de R$ 13,4 milhões. Desde então, a Quina de São João passou a fazer parte do calendário anual das loterias da Caixa.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria