Quina de São João: saiba como surgiu o sorteio com prêmio milionário

A Quina de São João 2026 entra na reta final de apostas com prêmio estimado em R$ 260 milhões, com expectativa de registrar o maior valor de sua história. O montante já foi reajustado pela Caixa Econômica Federal e ainda pode subir até o sorteio, agendado para o próximo domingo (28/6), às 14h.

Realizado anualmente, o concurso especial se diferencia da Quina tradicional pois o prêmio principal não acumula. Caso nenhum apostador acerte as cinco dezenas, o valor é repassado para as demais faixas de premiação.

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Essa regra é o principal diferencial, nos concursos regulares, o prêmio acumula quando ninguém acerta os cinco números sorteados. Já na edição especial de São João, isso não acontece.

Como jogar na Quina de São João

Na Quina, o jogador pode escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Também é possível usar a opção “Surpresinha”, em que o sistema seleciona as dezenas automaticamente.

Recebem prêmios os apostadores que acertarem:

2 números

3 números

4 números

5 números

A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 3,00.

Como surgiu a Quina de São João

A Quina de São João foi criada em 2011, dois anos após o lançamento da Mega da Virada. O sucesso do concurso de fim de ano motivou a Caixa a investir em novas modalidades especiais com prêmios elevados e regras distintas.

O primeiro sorteio ocorreu em 24 de junho de 2011, data dedicada a São João Batista. O evento foi realizado durante as festividades em Caruaru (PE), cidade conhecida por ter uma das maiores festas juninas do Brasil.

Na estreia, o prêmio foi de R$ 60 milhões. As dezenas sorteadas foram:

14 – 15 – 28 – 58 – 68

Cinco apostas acertaram os números e dividiram o valor, com cada uma recebendo cerca de R$ 13,4 milhões. Desde então, a Quina de São João passou a fazer parte do calendário anual das loterias da Caixa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria