O que acontece se ninguém acertar as 5 dezenas da Quina de São João?

Com a proximidade do sorteio da Quina de São João, marcado para domingo (28/6), uma dúvida comum surge entre os apostadores: o que acontece se ninguém acertar as cinco dezenas?

No sorteio especial, o prêmio não acumula e é distribuído entre os acertadores da faixa seguinte. Neste ano, R$ 260 milhões tem um destino certo, mesmo que não haja um ganhador principal.

A principal característica dos sorteios especiais das Loterias Caixa, como a Quina de São João, é a regra de não acumulação. Isso garante que o valor seja pago de qualquer maneira. Se não houver apostas premiadas com cinco acertos, o valor é repassado para os que acertaram a quadra, ou seja, quatro números.

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Essa dinâmica aumenta o valor recebido pelos ganhadores da segunda faixa de premiação, tornando-a muito mais atrativa do que em concursos regulares.

Como funciona a distribuição do prêmio?

A regra de distribuição do prêmio segue uma ordem de prioridade. A busca por um ganhador ocorre em cascata, descendo pelas faixas de premiação até que se encontrem apostas vencedoras. A ordem é a seguinte:

1º - Cinco acertos (quina): se houver ganhadores, o prêmio principal é dividido entre eles.

2º - Quatro acertos (quadra): na ausência de ganhadores na quina, o valor é somado ao prêmio da quadra e dividido entre os acertadores de quatro dezenas.

3º - Três acertos (terno): se ninguém acertar a quina ou a quadra, o prêmio é rateado entre os que fizeram o terno.

4º - Dois acertos (duque): em uma hipótese extremamente remota de não haver ganhadores nas três faixas anteriores, o valor seria direcionado aos acertadores de dois números.

Essa mecânica é a grande diferença em relação aos concursos regulares da Quina, nos quais o prêmio principal acumula para o sorteio seguinte quando não há vencedores. Na Quina de São João, o prêmio sai de qualquer maneira, sendo distribuído até a faixa de dois acertos, se necessário.

Para o apostador, acertar quatro números na Quina de São João pode render uma quantia muito superior à de um sorteio comum, caso ninguém acerte a quina. Isso ocorre porque o valor total do prêmio principal é somado ao montante já destinado à segunda faixa. As demais faixas de premiação também recebem seus respectivos prêmios, conforme o regulamento do concurso especial.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria