Influenciadora organiza ‘chá revelação de infidelidade’ para amiga traída

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Descobrir uma traição dificilmente está associado a festa, bolo e decoração temática. Mas foi justamente essa combinação inusitada que fez a influenciadora Bella Mantovani chamar a atenção nos últimos dias. Conhecida por produzir conteúdo sobre sexualidade ao lado do marido, Vagner Macedo, com quem está há quase 20 anos, Bella afirma que nunca imaginou que uma situação vivida longe dos holofotes da internet acabaria despertando tanta curiosidade entre os seguidores.

Tudo começou quando uma amiga de infância passou a desconfiar que estava sendo traída pelo namorado, com quem mantinha um relacionamento há cerca de dois anos. Tomada pelas dúvidas e inseguranças, ela procurou Bella em busca de ajuda para descobrir se suas suspeitas tinham fundamento.

"Ela estava sofrendo muito porque sentia que tinha alguma coisa errada acontecendo. Como somos amigas desde pequenas, ela me pediu ajuda para stalkear as redes dele e tentar descobrir se ela estava imaginando coisas ou se realmente estava sendo traída", contou a influenciadora em entrevista ao O Globo.

Segundo Bella, a investigação não demorou a trazer respostas. A descoberta, no entanto, trouxe um novo dilema. Mais difícil do que encontrar as evidências seria encontrar uma forma de compartilhar a verdade com a amiga.

"Quando encontrei as provas, fiquei sem saber como contar. Minha preocupação nem era com ele, era com ela. Era uma amiga de infância que já vivia um relacionamento cheio de idas e vindas e estava muito envolvida emocionalmente. Eu sabia que aquela notícia ia machucar muito", lembrou.

Em vez de simplesmente revelar a traição em uma conversa difícil, Bella decidiu criar um momento simbólico para transformar a experiência em algo menos doloroso. A influenciadora organizou uma espécie de "chá revelação da traição", reunindo amigos próximos, bolo, docinhos e decoração para dar a notícia em um ambiente de acolhimento.

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"Depois de tudo o que ela passou, eu não queria que aquela história terminasse só em tristeza. Fizemos bolo, docinhos e criamos um momento que ela nunca vai esquecer. A traição já tinha acontecido. A única coisa que dava para escolher era como ela iria lembrar daquele dia", explicou.