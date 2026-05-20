Morre bebê encontrado abandonado entre muros de casas na Paraíba

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O recém-nascido encontrado abandonado entre muros de duas residências em Caaporã (PB) morreu na noite dessa terça-feira (19/5). Ele estava internado em estado gravíssimo no Hospital Edson Ramalho, em João Pessoa. Com a morte da criança, a Polícia Civil informou que o caso passou a ser investigado como infanticídio consumado. Inicialmente, a ocorrência era tratada como tentativa de infanticídio.

@noticiadaparaiba gente é real a mulher jogou o bebe Notícia Urgente! - TheTrend

O bebê foi localizado na manhã de terça por moradores da região, que ouviram barulhos vindos de uma parede entre duas casas. A suspeita inicial era de que se tratava de um animal. Ao verificarem o local, encontraram o recém-nascido e acionaram o Samu.

A criança foi resgatada com vida e ainda estava com a placenta. O bebê era prematuro e apresentava sinais de hipotermia, além de arranhões pelo corpo e trauma no tórax.

Ele foi levado inicialmente para o Hospital Municipal de Alhandra, onde recebeu os primeiros atendimentos. Depois, foi transferido de helicóptero para o Hospital de Trauma de João Pessoa e, posteriormente, encaminhado ao Hospital Edson Ramalho, onde morreu.

De acordo com a unidade hospitalar, o recém-nascido apresentava um ferimento corto-contuso na região frontal da cabeça. Durante a tentativa de estabilização, foi realizada uma sutura no local, mas a criança já havia perdido grande quantidade de sangue. Desde que chegou ao hospital, o quadro era considerado extremamente grave. A criança sofreu nove paradas cardiorrespiratórias durante o atendimento.

Mãe é adolescente de 17 anos

A mãe do bebê foi identificada pela Polícia Civil como uma adolescente de 17 anos, moradora da residência vizinha ao local onde a criança foi encontrada. De acordo com a corporação, a jovem afirmou em depoimento que escondeu a gravidez da família e do namorado por medo da reação dos pais. Ainda conforme a investigação, ela relatou que vinha ingerindo chás na tentativa de interromper a gestação.

Na madrugada de terça-feira, a adolescente sentiu fortes dores e teve um parto prematuro sozinha no banheiro de casa. Depois, enrolou o recém-nascido e o deixou no espaço entre as residências, onde ele foi encontrado horas depois.

De acordo com o delegado Everaldo Medeiros, a adolescente inicialmente negou os fatos, mas depois confessou o ato na presença da mãe.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A adolescente está internada em uma unidade de saúde. Segundo a Polícia Civil, após receber alta médica, ela deverá ser encaminhada à carceragem da Central de Polícia Civil e ficará à disposição do Ministério Público e da Justiça. O pai da criança ainda não foi localizado.