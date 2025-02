Bebê é encontrado morto após cachorro mexer em saco abandonado

Um bebê foi encontrado morto dentro de um saco plástico no gramado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Brasicon, em Aparecida de Goiânia, na manhã de domingo (2/2).

Ao portal g1, a Polícia Científica de Goiás informou que o bebê foi achado após um cachorro mexer no saco. O caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Aparecida de Goiânia.

O bebê foi encontrado em estado de decomposição, ainda com a placenta. No entanto, ainda não se sabe se a criança nasceu com vida ou não.

Moradores do local teriam chamado a Guarda Civil Municipal (GCM) após encontrarem o saco. Após chegarem ao local, a equipe constatou que se tratava de um bebê.

O Correio está em contato com a Polícia Civil de Goiás para saber mais informações sobre o caso.

Outro caso de bebê abandonado

No sábado (1/2), outro bebê foi encontrado abandonado na calçada de uma residência em Rio Verde, também em Goiás.

Uma moradora encontrou o bebê e chamou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A criança estava com vida e foi levada ao Hospital Materno Infantil, onde passou por exames.