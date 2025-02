Chá revelação em lancha termina em naufrágio em Búzios

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma lancha com 19 pessoas a bordo naufragou em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, nesse sábado (1/2). Os passageiros participavam de um chá revelação. O naufrágio ocorreu antes do sexo do bebê ser revelado.

Todos os 18 passageiros e o condutor foram socorridos. Vítimas usaram as redes sociais para pedirem socorro. Em vídeos e fotos que circulam na internet, é possível ver os passageiros da lancha em alto-mar, usando coletes salva-vidas. Na legenda, escreveram "deu ruim" e "mandem ajuda".

Passageiros foram resgatados sem ferimentos, mas uma idosa de 67 anos precisou ser hospitalizada. A vítima, que não teve a identidade revelada, foi encaminhada ao Hospital Municipal Rodolpho Perisse por agentes do Corpo de Bombeiros. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da idosa.

Uma grávida também estava na lancha. A gestante foi socorrida e passa bem, assim como o bebê. Os passageiros participavam de um chá revelação.

Embarcação estava regularizada e com documentação em dia. O condutor da lancha também estava habilitado para pilotar esse tipo de embarcação, conforme a Marinha. Um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação foi instaurado pela Delegacia da Capitania dos Portos de Cabo Frio para apurar as circunstâncias do naufrágio.

"Livramento"

Nas redes sociais, uma das vítimas que estava na embarcação agradeceu a Deus pelo "livramento". "Estamos todos bem, [mas] foram momentos de desespero", escreveu a jovem.

Ela destacou que o pior momento não foi ficar à deriva no mar, mas sim quando a lancha naufragou. "Os momentos à deriva não foram os piores. O verdadeiro desespero foi quando a lancha afundou, isso aconteceu em questões de segundos. Estávamos dentro da cabine e fomos para o fundo, presos lá dentro".