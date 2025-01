Cidade troca data de carnaval por evento gospel

A prefeita de Zé Doca (MA), Flavinha Cunha (PL), anunciou que não vai realizar a tradicional festa de carnaval na cidade nos dias 1, 2, 3 e 4 de março. No lugar da folia de momo terá um festival gospel, chamado Adora Zé Doca.

O anúncio da prefeita foi feito ao lado do deputado federal Josimar Maranhãozinho (PL-MA). "vamos fazer uma inovação para agradar toda a população", disse Flavinha. "O engraçado, prefeita, é que nesse ano nós não teremos o carnaval tradicional em Zé Doca", prosseguiu Josimar.

Veja o vídeo:

"Serão quatro dias de muito louvor e adoração a Deus, com as melhores atrações do mundo gospel", acrescentaram a prefeita e o deputado.

A iniciativa dividiu opiniões. No vídeo em que a prefeita anuncia novidade há críticas e elogios. "Carnaval é cultura, é história, é tradição", disse um internauta. "Tem que colocar na lista as bandas católica também", sugeriu outro. "Pessoal reclamando por conta que vai ser na data que seria o carnaval. Mas pelo menos uma vez não pode ser diferente? Todas as outras festividades são para o povo que não é evangélico" opinou um terceiro.

Em outra postagem, a prefeita Flavinha anunciou que a folia na cidade será antecipada para os dias 21, 22 e 23 de fevereiro. "Nossa folia carnavalesca será antecipada com as melhores atrações nacionais. Quem sai na frente faz melhor", disse. Estão previstas as apresentações de Solange Almeida, Chiclete com Banana e Iguinho e Lulinha.