Vídeo: temporal provoca transtornos no Rio e Baixada Fluminense

O temporal dessa quarta-feira (29) alagou várias ruas na Pavuna, Anchieta e Ilha do Governador, no Rio de Janeiro (RJ). Muitas pessoas chegaram a ficar isoladas. Santa Cruz foi o bairro mais afetado da cidade.



Na Baixada Fluminense, o Rio Botas voltou a transbordar e a água invadiu casas em Nova Iguaçu e Belford Roxo. As ruas viraram rios na região do Cobrex, Canaã e bairro da Luz, em Nova Iguaçu.



Quem estava no município do Rio recebeu, pela primeira vez, um alerta extremo da Defesa Civil via celular, desenvolvido pelo governo federal para sinalizar riscos de desastres. O aviso sonoro foi disparado às 17h57 desta quarta, informando sobre pancadas de chuva e recomendando que a população evitasse ruas alagadas.



Há previsão de mais chuva para a tarde desta quinta-feira (30), no Rio e Grande Rio.



O prefeito de Nova Iguaçu, Dudu Reina, montou um gabinete de crise e pediu equipamentos ao governador Cláudio Castro para ajudar na limpeza da cidade e no amparo aos afetados pela chuva.



Chuva afetou funcionamento do Metrô

Por volta das 15h50 desta quarta-feira (29), o MetrôRio anunciou o fechamento temporário das estações Pavuna, Engenheiro Rubens Paiva, Acari/Fazenda Botafogo, Coelho Neto e Colégio, todas na linha 2. A operação seguiu apenas entre Irajá e Botafogo, enquanto as linhas 1 e 4 continuaram funcionando normalmente.

Em nota, a Supervia informou que os trens do ramal Belford Roxo circulavam apenas entre Central do Brasil e Mercadão de Madureira.