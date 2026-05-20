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Bebê é encontrado abandonado entre muros de casas na Paraíba

Criança ainda estava com o cordão umbilical e apresentava hipotermia e ferimentos

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Repórter
20/05/2026 08:46

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Socorrista retira bebê de vão de muro na Paraíba
Socorrista retira bebê de vão de muro na Paraí­ba crédito: Redes sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um bebê recém-nascido foi encontrado nesta terça-feira (19/5) abandonado no vão entre dois muros de casas em Caaporã, no litoral da Paraíba. A criança foi resgatada por socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), com a ajuda de moradores.

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O grupo precisou quebrar o muro para retirar o bebê do local, após um dos vizinhos ouvir barulho semelhante a um miado vindo do muro. O menino ainda estava com o cordão umbilical quando foi retirado e apresentava quadro de hipotermia, além de ferimentos no corpo. Ele foi levado de helicóptero para o Hospital Edson Ramalho, em João Pessoa.

@noticiadaparaiba

gente é real a mulher jogou o bebe ????????????????????

? Notícia Urgente! - TheTrend


Segundo as investigações da Polícia Civil, o bebê foi arremessado logo após o parto por uma adolescente de 17 anos que mora em uma das casas. Ela escondeu a gravidez por medo da família e confessou o fato após ser submetida a exames médicos.

 

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Os policiais encontraram vestígios de sangue no banheiro, em um dos quartos e no pátio da residência. A adolescente contou que sentiu dores durante a madrugada e teve o bebê sozinha, em um parto prematuro.

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Ela vive em estado de vulnerabilidade social e ficará aos cuidados da Justiça da Infância e da Juventude.

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