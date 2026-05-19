Empresário que espalhou outdoors à procura de namorada encontra o amor

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ano era 2024. Quem andava pelas ruas do Rio de Janeiro dava de cara com um anúncio de um viúvo em busca de um novo amor nos outdoors da cidade. Quase dois anos depois, o empresário Carlos Valentim agora tem uma namorada e já planeja se casar com ela.

Conhecido nas redes sociais como o "homem dos outdoors", ele anunciou que encontrou uma companheira e está noivo de Rosilene Dias. Para marcar o novo capítulo da história, voltou a ocupar painéis publicitários pela cidade. "Enfim, encontrei a namorada", diz o texto nos outdoors, junto com uma foto do casal.

Em junho de 2024, Valentim estava há quase quatro anos solteiro e espalhou aproximadamente 100 outdoors pelo Rio de Janeiro com a frase "Procura-se uma namorada", na tentativa de encontrar um relacionamento sério. A ideia surgiu após experiências frustradas em aplicativos de relacionamento.

"Do nada, acordei umas 7h da manhã e pensei: outdoor vai me dar resultado", contou à revista GQ.

Como já utilizava placas publicitárias para divulgar a empresa de portões automáticos, ele decidiu aplicar a mesma estratégia à vida amorosa. Os outdoors traziam sua foto ao lado das cachorras Mel e Pretinha, além de informações de contato e das redes sociais.

Nos outdoors, Carlos aparecia ao lado das cachorras para chamar atenção de possíveis pretendentes Acervo pessoal

"Pensei: uma mulher passa de carro, vê meu outdoor e pensa: 'O cara botou outdoor, isso é caro. Se ele fez isso, quer compromisso sério, não quer bagunça'", explicou.

A campanha exigiu investimento. Segundo o empresário, um pacote com cerca de 50 outdoors custa aproximadamente R$ 40 mil, considerando produção, aluguel dos espaços e localização das placas.

Os anúncios foram instalados em pontos de grande circulação na capital fluminense. Com isso, veio o sucesso nas redes sociais e entrevistas na TV. Ao todo, ele recebeu mais de 20 mil mensagens de mulheres interessadas.

"Chegava mensagem de tudo quanto é jeito. Nem sabia que dava para fazer chamada de vídeo no meu perfil. Do nada tocava, atendia, era chamada de vídeo", disse, entre risos.

Mesmo assim, o relacionamento não apareceu imediatamente. Depois de conversar com diferentes pessoas e não encontrar alguém com quem desejasse construir uma relação, ele decidiu insistir. Em dezembro de 2024, lançou uma nova campanha com outra frase: "A saga continua".

Foi somente meses depois que Rosilene entrou em cena. Segundo Valentim, ela já acompanhava toda a repercussão da história por meio de entrevistas, podcasts e redes sociais, mas resolveu esperar o momento certo para iniciar uma conversa. "Ela usou uma estratégia. Me viu, mas escolheu esperar a hora certa", brincou.

A primeira mensagem foi enviada perto do aniversário dela, no fim de agosto de 2025. Rosilene enviou uma foto ao lado do irmão e disse que ele era fã do empresário. "Ela jogou o irmão na fogueira. Na verdade, ela achou que eu nem ia responder”, relatou.

Mas ele respondeu. A conversa evoluiu e Carlos decidiu cumprir uma promessa que havia feito durante a busca: se sentisse conexão com alguém, levaria a pessoa para comer comida japonesa. O encontro aconteceu cheio de química. Foi o começo do namoro.

Hoje, os dois estão noivos e já planejam o casamento para maio de 2027, antes do Dia dos Namorados. O casal pretende trocar os tradicionais presentes de casamento por doações de ração para animais, uma causa que faz parte da rotina de Carlos, que participa de ações de apoio a canis e eventos de adoção. "Todo mundo dá fogão, geladeira. Quero ver quem compra saco de ração para ajudar os bichos", afirmou.

Ele não se arrepende do esforço em busca de um novo amor. "Se não fosse a mídia, se eu não tivesse aparecido, eu não sairia com a Rosilene”, refletiu.

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Para quem continua à procura de um relacionamento, ele mantém o mesmo tom descontraído que o transformou em personagem das redes. "Tem a dica de botar um outdoor: procura-se uma namorada. Pode botar cinco, dez ou até um. Mas tem que escolher a dedo. Não pode desistir, tem que ir até o final”, aconselhou.