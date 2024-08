O americano David Cline, de 28 anos, cansou da vida de solteiro e está em busca de uma nova namorada. Mas em vez de criar um perfil em um aplicativo de relacionamentos ou ir a lugares onde a paquera rola solta, ele decidiu se anunciar em um outdoor. Para isso, ele desembolsou US$ 1.554 – o equivalente a R$ 6,3 mil.





"Dave está solteiro! Quer ir a um encontro com o Dave? Mande mensagem para ele no perfil @date_dave_philly. Alguns fatos sobre Dave: sabe cozinhar, tem hobbies normais, é dono de um gato (o da foto) e comprou um outdoor", diz o anúncio. No perfil no Instagram, criado para encontrar uma namorada, ele compartilha fotos para falar mais de si mesmo e do seu gato, Peach.









Ele começou a usar a estratégia no dia 24 de julho e, até agora, soma mais de 10,5 mil seguidores no perfil – e várias DMs de várias partes do mundo, incluindo do Brasil. Mas David tem alguns pré-requisitos para se relacionar. Ele pede para que a futura amada tenha pelo menos 24 anos e more na Filadélfia, estado onde também reside.





David pede para que as interessadas entrem em contato. “Dave está animado para falar com VOCÊ". Sempre aberto para bater papo se você estiver interessado em Dave! Envie-me uma pergunta, imagem engraçada ou receita de torta! Envie-me qualquer coisa que uma pessoa normal não se importaria de ver na sua caixa de entrada!”, escreveu no perfil.





Sucesso

Até o momento, David ainda não encontrou sua futura namorada. Mas a estratégia tem dado certo. Ele acumula milhares de mensagens no Instagram – 80% das interessadas são mulheres que moram na Filadélfia e entram em contato porque querem “namorar o cara do outdoor”.





Apesar de estar atingindo o objetivo do anúncio, David diz não se sentir tão confortável com o sucesso de seu outdoor. “Já pensei em fechar o perfil algumas vezes porque é muito popular para mim. Eu realmente não esperava esse tipo de reação e apoio dele — é loucura, simplesmente insanidade”, contou em entrevista ao The Philadelphia Inquirer.





Ele ainda revelou que, apesar de realmente estar em busca de conhecer alguém, a ideia não era conseguir isso por conta do outdoor. Em vez disso, ele garantiu que queria “fazer as pessoas sorrirem” com o “desperdício massivo de dinheiro”.“Acho que o problema financeiro que isso causará é igual ao quão engraçado acho que será, então esse foi realmente o único fator decisivo [para fazer um outdoor]”, detalhou.

Por que não o Tinder?

Escolher colocar um outdoor pode parecer uma medida drástica em um mundo com tantas opções para conhecer gente nova. Mas David não quis se arriscar em plataformas, como o Tinder. “Aplicativos de namoro são péssimos na maior parte. Mesmo que você tenha pago por uma assinatura em um aplicativo de namoro para encontrar pessoas, é muito difícil não internalizar todos esses pensamentos negativos — como não apenas estou solteiro, mas agora não posso namorar [de acordo com o algoritmo]”, contou.





Por isso, ele preferiu analisar mensagens de pessoas que realmente querem namorar. A ideia é conhecer uma mulher que tenha entre 20 e poucos e 30 e poucos anos, seja de esquerda e "não seja estranha com pronomes e pessoas que estão apenas tentando viver suas vidas", não seja maldosa ou "excessivamente maligna" e tenha senso de humor.





Ele ainda deu uma dica para quem quer entrar em contato: “Só lembre-se de que sou um cara e estou tentando fazer algo engraçado para fazer as pessoas rirem e não levar isso muito a sério.”