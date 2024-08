A informação foi confirmada pelo g1. De acordo com o site da Memória Globo, Florisbal trabalhou por mais de 30 anos na Globo, começando a trajetória na década de 1980. À época, ele ocupou o cargo de diretor do departamento de marketing da emissora. Em 1991, os acionistas das então Organizações Globo o chamou para ser superintendente comercial. Na ocasião, o Brasil vivia um momento de crise financeira.

Em 2002, Florisbal assumiu de forma interina o cargo de diretor-geral da Globo. Dois anos depois, assumiu o posto de forma efetiva, no qual permaneceu até 2012. No ano seguinte, passou a integrar o conselho de administração das Organizações Globo, do qual fez parte até 2017.



O executivo é filho do avilcultor Elegardo Florisbal e da dona de casa Josephina Frioli Florisbal. Natural de São Paulo, mudou-se para o Rio de Janeiro com 16 anos, para estudar no Colégio Naval, em Angra dos Reis. O paulistano se formou em comunicação e marketing na Escola Superior de Propaganda, em São Paulo.

Antes da Globo, Florisbal chegou a trabalhar nas agências de propaganda J. Walter Thompson, Norton Publicidade e Lintas Internacional. Ele também foi o primeiro presidente do Grupo de Mídia de São Paulo, organização dedicada ao estudo de audiência.