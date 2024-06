Outdoor estava instalado em Araxá, cidade base do grupo Zema

O outdoor contra o governador Romeu Zema (Novo) instalado pelas entidades sindicais que representam as forças de segurança em Araxá, no Alto Paranaíba, foi encontrado vandalizado nesta segunda-feira (17/6). A peça publicitária teria sido incendiada e a imagem do rosto de Zema encoberta por adesivos.

A peça publicitária continha a imagem do governador com os dizeres: “Os mineiros não querem o mesmo para o Brasil. Zema nunca mais. (...) Minas tem um DESgoverno que não valoriza a segurança pública e aumenta os índices de criminalidade no Estado”.

As entidades protestam por um reajuste salarial que, segundo o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais (Sindpol-MG), possui uma defasagem de 41,6% nos últimos sete anos. Os servidores da Segurança Pública foram os mais vocais contra o reajuste de 3,62% inicialmente proposto pelo governador, e que posteriormente foi elevado para 4,62%.

O presidente do Sindpol, Wemerson Oliveira, classificou a ação como um “absurdo” e disse que a família do governador tenta calar as Forças de Segurança na cidade. Cabe lembrar que a família e o grupo Zema tem base em Araxá.

“Se ele (Zema), ou a família dele estão incomodados com isso, que tratem o Estado como algo que tem de prestar serviço de qualidade para a população. Tem que respeitar e valorizar os servidores públicos que prestam esse serviço. Eles não precisam, é da classe média para baixo que precisam dos serviços públicos”, disse.

O outdoor havia sido instalado na última semana, sendo assinado também pelo Sindicato dos Delegados de Polícia Civil no Estado de Minas Gerais (Sindepominas), Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de Minas Gerais (Sindpecri), Associação dos Praças do Interior de Minas (APNM), além do Sindpol.

A placa ainda traz as imagens dos governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), que possuem uma relação melhor com as forças de segurança de seus Estados. “Apoiamos governadores que valorizam a segurança pública!”, diz o outdoor.