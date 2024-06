Policiais civis e militares levaram caixões em protesto contra o governador Romeu Zema (Novo) nesta quinta-feira (13/6), em Araxá, terra natal do chefe do executivo, no Alto Paranaíba.



De acordo com o subtenente Heder Martins, presidente da Associação dos Praças e Bombeiros Militares (Aspra/PMBM), os dez caixões simbolizam “a quantidade de policiais mortos em serviço e de policiais que cometeram auto-extermínio”, além do descaso do governo “com quem dá a vida pela segurança da população”.





Segundo ele, as manifestações serão feitas em todas as agendas públicas do governador em protesto contra a política salarial do estado para a categoria e contra as mudanças propostas pelo estado no Instituto de Previdência dos Servidores Militares (IPSM).





Organizadores de um evento batizado de Conexão Empresarial divulgaram que Zema estaria em Araxá, juntamente com o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, para participar de um encontro com empresários, mas ele não apareceu. No entanto, este evento não constou da agenda oficial do governador. Também foram espalhadas faixas pela cidade





Mais cedo, Zema esteve em Itajubá, no Sul de Minas, vistoriando as obras de construção do primeiro Centro de Hidrogênio Verde de Minas Gerais, onde também foi recebido com protestos feitos por servidores das forças de segurança pública do estado. A Polícia Militar cercou o local e os manifestantes não conseguiram se aproximar do governador.





Na semana passada, Zema cancelou uma visita agendada para em Ipatinga, no Vale do Aço, onde participaria de um evento da prefeitura de entrega de títulos de regularização fundiária. Mesmo sem a presença do governador, que tem cancelado de última hora agendas no interior, as forças de segurança fizeram uma manifestação também por melhorias salariais, como vem fazendo em diversas agendas de Zema no interior do estado.

Os policiais reivindicam recomposição das perdas salariais e retirada dos projetos de lei que aumentam a contribuição dos militares e civis aos institutos de previdência.