O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo), defendeu a pré-candidatura de Luísa Barreto (Novo) para a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), nesta quinta-feira (13/6). A ex-secretária de Planejamento e Gestão do governo de Romeu Zema (Novo) foi exonerada na última semana para cumprir com as exigências de candidatura previstas na legislação eleitoral.

Para Simões, não há candidato mais “competente e preparado” para governar a cidade do que Luísa Barreto. “Eu tenho por ela uma admiração enorme e ela conta com meu apoio e o do governador até o final da corrida. (...) No momento certo, estarei na rua com ela para garantir meu endosso e do governador, a única capaz de tirar Belo Horizonte dessa situação de paralisia”, disse.

A defesa de Simões ocorre no momento em que a candidatura de Barreto balança com nomes importantes da política correndo pelo apoio de Zema. Na segunda-feira (13/6), o presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, cobrou uma aliança entre o PL e o Novo no pleito em Belo Horizonte e disse que o governador tem de caminhar com os aliados de Bolsonaro.

“O que nos interessa é estarmos juntos na campanha [de 2024] para estarmos juntos em 2026. Temos que estar juntos sempre. Zema é uma figura importante e Minas tem que estar junto com a gente, como esteve no passado e vai estar no futuro. Temos que nos acertar agora, para estarmos juntos em 2026", frisou Valdemar.

Na capital, o candidato dos bolsonaristas é o deputado estadual Bruno Engler (PL), apoiado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e pelo senador Cleitinho Azevedo (Republicanos). Contudo, faltando pouco menos de quatro meses para as eleições, o parlamentar ainda não possui um vice-prefeito em sua chapa. “O Bruno vai ser um dos candidatos mais prestigiados pelo Bolsonaro no Brasil, pela direita e pelo nosso pessoal”, disse Costa Neto.

Luísa Barreto já manifestou que não tem o interesse de integrar a chapa de algum candidato como vice. Porém, alguns membros do Novo acreditam que a melhor forma de emplacar a ex-secretária é no segundo lugar de uma chapa.