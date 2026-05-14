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GOLPE DO AMOR

Mulher perde R$ 50 mil ao acreditar que namorava cantor James Blunt

Vítima de 57 anos fez empréstimos para sustentar romance virtual com estrela da música, mas descobriu que o verdadeiro artista estava em outro continente

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
14/05/2026 13:13

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Mulher de 57 anos recebia fotos e vídeos do golpista que se passava por James Blunt
Mulher de 57 anos recebia fotos e vídeos do golpista que se passava por James Blunt crédito: Redes sociais

Uma mulher de 57 anos, moradora de São João da Boa Vista (SP), perdeu cerca de R$ 50 mil ao acreditar que mantinha um relacionamento amoroso com o cantor britânico James Blunt, famoso pelo hit “You’re beautiful”. O namoro falso durou aproximadamente um ano e três meses e terminou apenas quando ela descobriu que havia sido enganada por um perfil falso nas redes sociais.

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Segundo o relato da vítima, o contato começou depois que ela comentou em uma transmissão ao vivo do artista verdadeiro. Pouco tempo depois, recebeu uma mensagem de um perfil que se apresentava como James Blunt. A partir daí, as conversas se tornaram frequentes e intensas.

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A mulher contou que os dois passaram a trocar mensagens praticamente o dia inteiro. O golpista mandava fotos e vídeos do artista para ela, usando inteligência artificial.

“Você não imagina o quanto eu sofri com isso. Sofri muito. Desde 2024 até a semana passada. Quem que não se apaixona, né?”, afirmou em entrevista à TV Record.

Durante o período em que manteve contato com o golpista, ela realizou diversas transferências bancárias. Segundo a vítima, o homem chegou a dizer que enfrentava problemas financeiros depois de uma briga com o empresário. 

“Falou pra mim que tinha brigado com o empresário dele, que tinha discutido com o empresário, que bloquearam a conta dele e ele estava sem dinheiro até pra comprar comida”, contou.

Convencida de que ajudava o artista, a mulher chegou a fazer empréstimos para enviar dinheiro. “Fui no banco e emprestei R$ 3 mil. Olha a cabeça minha”, disse.

A desconfiança começou quando o suposto cantor afirmou estar no Brasil e marcou um encontro com ela em Campinas (SP), a mais de 120 km de distância. A vítima viajou até a rodoviária da cidade acreditando que finalmente conheceria o músico pessoalmente.

No entanto, ao chegar ao terminal, percebeu que não recebia mais respostas. “Quando cheguei no terminal rodoviário, ele não respondia mais”, relatou.

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Só então a mulher decidiu pesquisar mais informações sobre a agenda do cantor e descobriu que James Blunt estava em turnê pela Europa naquele período. A vítima registrou boletim de ocorrência por estelionato.

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