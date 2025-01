Uma mulher francesa, identificada apenas como Anne, achava que estava em um relacionamento romântico com o ator Brad Pitt — mas, na verdade, ela estava sendo vítima de um golpe. O esquema fraudulento fez com que ela se divorciasse do marido e perdesse 830.000 euros (R$ 5,1 milhões).

Os golpistas usaram contas falsas nas redes sociais e inteligência artificial para criar imagens e enviar a Anne o que pareciam ser selfies e outras mensagens de Brad Pitt. Eles fingiram que o ator de 61 anos precisava de dinheiro para pagar um tratamento renal, alegando que as contas bancárias teriam sido congeladas devido ao divórcio com Angelina Jolie.

Anne, que é uma decoradora de interiores de 50 anos, passou um ano e meio acreditando que estava se comunicando com Pitt e só percebeu que havia sido enganada quando surgiram notícias sobre o verdadeiro relacionamento de Pitt com a empresária Ines de Ramon.





Anne contou sobre o golpe que sofreu ao canal de televisão francês TF1. Desde então, ela passou a ser vítima de onda de assédio e ridicularização on-line, a ponto de a emissora de TV ter retirado a entrevista do ar. "Para proteger as vítimas, decidimos retirar [o vídeo] de nossas plataformas”, disse o apresentador da TF1 Harry Roselmack.

Com informações da AFP*