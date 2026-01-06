Mulher acredita se relacionar com Brad Pitt e espera ator em aeroporto

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma mulher de São Valentim (RS) foi encontrada por agentes da Brigada Militar na noite de 24 de dezembro nas proximidades do aeroporto de Erechim. Na ocasião, ela disse que esperava a chegada de Brad Pitt, com quem mantinha um relacionamento virtual e pretendia se casar. Nessa segunda-feira (5/1), ela procurou a Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência, declarando que toda a história não passou de uma brincadeira.

A história ganhou as redes sociais no início da semana. Em vídeo que circula nas redes sociais, a mulher aparece dentro de um carro estacionado nas proximidades do aeroporto, que não tinha voos previstos para aquele horário. Quando questionada, ela contou que iria se encontrar com o galã de Hollywood.

De acordo com o relato feito no momento da abordagem, a mulher contou que o suposto namoro já durava cerca de dois meses e que os dois teriam se conhecido pela internet. Ela garantiu aos policiais que havia conversado diversas vezes com o ator por meio de chamadas de vídeo, o que, em sua avaliação, afastaria a possibilidade de golpe. “Tenho certeza de que falei com o Brad Pitt mesmo porque falei várias vezes com ele por videochamada. Então não tem como colocar outra pessoa para falar contigo”, afirmou no vídeo registrado pelos agentes.

Ainda segundo o relato, o plano seria buscar o ator no aeroporto de Erechim, passarem alguns dias hospedados na região e, depois, seguir para São Valentim, cidade com pouco mais de três mil habitantes, onde o casal se casaria e passaria a morar.

Apesar das explicações, os policiais alertaram a mulher de que não havia qualquer previsão de pousos no aeroporto e levantaram a possibilidade de se tratar de um golpe ou até mesmo de uma situação de risco, como roubo ou sequestro. Ela também foi orientada a não permanecer no local e a registrar ocorrência.

No Boletim de Ocorrência registrado posteriormente, no entanto, a versão apresentada foi diferente. A mulher afirmou que toda a história teria começado como uma brincadeira com o filho, de 12 anos, e que decidiu manter o mesmo discurso durante a abordagem policial para não se contradizer. Conforme o registro, ela declarou que “nada do que falou é verdade”.

Segundo o delegado de São Valentim, Germano Alves de Lima, o caso, por enquanto, não será investigado. Isso porque, ao ser convidada a prestar esclarecimentos, a mulher alegou que não houve qualquer prejuízo financeiro, o que afasta, neste momento, a suspeita de estelionato.

“Vamos precisar aguardar que surjam fatos novos para dar continuidade a uma investigação, considerando as informações prestadas por ela, alegando que o fato (golpe) não ocorreu. Também não houve uma representação pela instauração de uma investigação, necessária no caso de estelionato”, explicou o delegado ao jornal Zero Hora.

Questionado sobre a possibilidade de a mulher responder por falso testemunho, Germano Alves de Lima informou que a situação ainda será analisada.