VIOLÊNCIA FÍSICA E PSICOLÓGICA

Mãe é presa por maus-tratos e violência contra filhos

Mulher foi denunciada por agressões aos filhos, de 11 e 15 anos, e situação insalubre

Eduarda Soares - Rádio Tupi
14/05/2026 08:58

Mãe é presa em Queimados por maus-tratos e violência contra filhos crédito: Tupi

Uma mulher foi detida em flagrante pela Polícia Civil sob a acusação de manter os filhos, de 11 e 15 anos, em condições degradantes. A prisão foi efetuada por agentes da 55ª DP na terça-feira (12/5), no bairro Parque Luzitânia, localizado no município de Queimados.

A denúncia partiu do pai das crianças, que procurou a delegacia para relatar um cenário de violência física e psicológica. De acordo com o depoimento, a filha adolescente era coagida pela mãe a gastar o valor da pensão alimentícia para adquirir bebidas alcoólicas para o consumo da suspeita.

Além do flagrante por maus-tratos, as autoridades abriram um inquérito para investigar denúncias de que a mulher e seu parceiro mantinham relações sexuais na frente dos menores. A conduta pode configurar o crime de satisfação de lascívia em presença de criança ou adolescente, além da omissão em relatar violência doméstica.

Ao chegarem ao endereço indicado na Baixada Fluminense, os policiais confirmaram que o ambiente era insalubre e as vítimas estavam desamparadas. O Conselho Tutelar foi mobilizado para prestar o suporte necessário aos jovens e acompanhar o caso juridicamente.

