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HOMICÍDIO EM 2024

Grande BH: mulher suspeita de matar a filha de 2 anos envenenada é presa

Suspeita, que tinha outros filhos e, segundo familiares, histórico de agressões, fugiu após o mandado de prisão ser expedido; caso aconteceu em Vespasiano

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
08/05/2026 05:43 - atualizado em 08/05/2026 09:45

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PM foi acionada e encontrou vítima caída no chão, ao lado de porta aberta de carro
PM cumpriu mandado de prisão expedido em 2024, após exames concluírem que a filha da suspeita foi envenenada crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Uma mulher de 29 anos, suspeita de envenenar a própria filha, de apenas dois anos, em janeiro de 2024, foi presa na noite dessa quinta-feira (7/5) em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar (PM), ela estava foragida desde que a Polícia Civil (PC) concluiu que a menina havia sido envenenada. No momento do cumprimento do mandado de prisão, a suspeita estava com outro filho, de um ano.

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Conforme o boletim de ocorrência da PM, a mulher passou por diversos bairros de Santa luzia e também de BH desde a expedição do mandado de prisão. A polícia contatou a mãe da suspeita para ficar com o menino, mas a avó negou, pois disse aos militares que já cuidava de outro filho dela e que tinha atritos com ela.

Na época do ocorrido, a suspeita disse à polícia que a criança acordou durante a madrugada dizendo que o irmão estava brigando com ela. A mulher, então, disse que pediu aos filhos que parassem e voltou a colocá-los para dormir. No dia seguinte, segundo a versão dela, a menina estava com o corpo frio, secreções na boca e mãos e pés retorcidos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte no local. De acordo com a PM, a médica que atendeu a ocorrência orientou a mulher a acionar os militares, afirmando que a morte não aparentava ser natural.

Durante o atendimento, um tio da criança relatou aos policiais que desconfiava da mãe e afirmou que a menina era saudável, ativa e feliz. Segundo ele, a suspeita costumava agredir os filhos. A cuidadora da criança confirmou a versão apresentada pelo familiar.

As informações foram registradas em boletim de ocorrência e encaminhadas à Polícia Civil (PC), que iniciou as investigações. Após a exumação do corpo, exames teriam constatado que a criança foi vítima de envenenamento. Com a confirmação, a Justiça expediu um mandado de prisão contra a mãe, que fugiu.

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Segundo a PM, a mulher afirmou aos policiais que tinha conhecimento da investigação, mas negou participação no crime. Ela atribuiu a responsabilidade pela morte da criança à cuidadora e ao ex-companheiro, com quem mantinha relacionamento na época dos fatos. A suspeita foi encaminhada para a delegacia e permanece à disposição da Justiça.

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