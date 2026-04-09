Mulher é presa por ameaçar de morte filho de sete meses

Uma mulher foi presa por ameaçar o próprio filho, de sete meses, com uma faca em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba. Ela disse que tentava chamar a atenção do pai do bebê e que não chegou a ferir o filho.



A mãe tem 25 anos e estava em uma chamada de vídeo com o pai da criança. Ela apontava a faca contra o bebê e ameaçava tirar a vida do filho. Dizia, ainda, que se mataria em seguida, apontando a faca para o próprio pescoço.

O pai do bebê, de 55 anos, foi até o apartamento da mulher, no Bairro Residencial Gramado, e resgatou o filho.



A Polícia Militar foi chamada e fez a detenção da mulher. Ela dizia não ter a intenção de ferir o filho e que queria afetar o homem.



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Ela foi presa pelo crime de ameaça. A criança ficou sob os cuidados do pai. O Conselho Tutelar foi acionado e informou que já acompanha o caso.