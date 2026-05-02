Mãe é presa por envolvimento na morte da filha de 1 ano no Rio

Uma mulher foi presa nessa sexta-feira (1º/5) suspeita de ter sido omissa na morte da própria filha, Maya Costa Cypriano, de um ano e nove meses. Emannuelly da Silva Costa é investigada por participação na morte da bebê, ocorrido em 2 de abril, na comunidade do Quiririm, em Vila Valqueire, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O caso já havia resultado na prisão de Lukas Pereira do Espírito Santo, apontado como o autor das agressões que mataram a criança. Segundo as investigações, ele estava sozinho com Maya quando, irritado com o choro da menina, desferiu golpes na região abdominal dela.

Mesmo depois das agressões, Lukas não socorreu a criança imediatamente, limitou-se a avisar a mãe por mensagem. Maya foi levada a uma unidade de saúde, mas já chegou sem vida.

Na época, em entrevista à Super Rádio Tupi, Emanuele afirmou que não sabia das agressões sofridas pela filha. Ela disse, ainda, que chegou a buscar atendimento médico ao perceber manchas no corpo da criança, mas, na ocasião, a suspeita era de problemas de saúde.

A jovem também disse que nunca presenciou comportamentos violentos por parte do companheiro.

Veja a entrevista:

Mãe sabia das agressões anteriores, diz polícia

A perícia constatou lesões graves compatíveis com agressões físicas. Depoimentos e registros colhidos durante a investigação também indicam que a bebê havia sofrido episódios de violência anteriores à morte.

A Polícia Civil concluiu que Emannuelly tinha conhecimento de que a filha era agredida quando ficava sob os cuidados de Lukas e, mesmo assim, continuou deixando a criança com ele. Os investigadores apontam ainda que mãe e suspeito combinaram versões para tentar enganar a polícia.

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Durante as apurações, Lukas apresentou relatos contraditórios antes de admitir parcialmente as agressões contra a filha.