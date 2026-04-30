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INFRAÇÕES NO TRÂNSITO

Vídeo: motoboy é alvo de operação por aterrorizar pedestres

Em gravação, homem aparece avançando sinais vermelhos, trafegando na contramão, usando faixas exclusivas de ônibus e assustando pedestres

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Eduarda Soares - Rádio Tupi
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Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
30/04/2026 13:16

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Vídeo: motoboy é alvo de operação em Niterói por aterrorizar pedestres
Gabriel da Silva Alentejo, de 27 anos, morador de Niterói (RJ), publicava vídeos cometendo infrações de trânsito e agredindo pedestres nas ruas da cidade, segundo a Polícia Civil crédito: Tupi/Redprodução

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou nesta quinta-feira (30/4) a Operação Via Segura, pela 76ª DP de Niterói, para cumprir mandado de busca e apreensão contra um motoboy que publicava vídeos cometendo infrações de trânsito e agredindo pedestres nas ruas da cidade.

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O alvo é Gabriel da Silva Alentejo, de 27 anos, morador de Maricá. Nas gravações, ele aparece avançando sinais vermelhos, trafegando na contramão, usando faixas exclusivas de ônibus e assustando pedestres. O perfil tinha cerca de 30 mil seguidores e alguns vídeos ultrapassaram 2 milhões de visualizações.

@gbmotovlogs Compilado dos melhores susto no trânsito part 4 #susto #motouber #motoboy #meme #engraçado som original – Todo mundo odeia o motoboy

Investigação começou com alerta da Prefeitura

As apurações tiveram início em janeiro, após o núcleo de inteligência do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) da Prefeitura de Niterói sinalizar o caso à delegacia. A investigação revelou que a moto usada nas gravações estava registrada no nome do pai do suspeito.

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Mesmo com a repercussão negativa na mídia local, Gabriel continuou publicando vídeos em que ofendia e desafiava autoridades. A 4ª Vara Criminal de Niterói determinou a suspensão da CNH do investigado e expediu o mandado de busca e apreensão. Se condenado, ele pode pegar até três anos de detenção e ficar impedido de obter nova habilitação.

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